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Vasco entrega Welcome Kit aos atletas do sub-20 antes de partida decisiva no Brasileiro

Material reúne a história e os valores do clube e foi distribuído aos jogadores antes do duelo de volta contra o Cruzeiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 14:05
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Camisa 8 do Vasco sub-20, Luiz Felipe lendo o Welcome Kit da base do Vasco
Camisa 8 do Vasco sub-20, Luiz Felipe lendo o Welcome Kit (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Os atletas das categorias de base do Vasco receberam, nesta quinta-feira (14), um Welcome Kit desenvolvido pelo clube para reforçar a identidade dos jovens formados em São Januário. A entrega aconteceu antes da partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, contra o Cruzeiro, em São Januário.

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    • Welcome Kit das categorias de base do Vasco
    Welcome Kit das categorias de base do Vasco (Foto: Dikran Sahagin/Vasco)

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    O material reúne informações sobre a história da base vascaína, destaca ídolos revelados pelo clube, capitães que marcaram época e as principais conquistas das categorias de formação. A publicação também aborda os valores que o Vasco busca transmitir aos jovens atletas durante o processo de desenvolvimento dentro e fora de campo.

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    • Além do conteúdo histórico, o Welcome Kit oferece uma experiência interativa. Ao longo das páginas, QR Codes direcionam os jogadores para vídeos exclusivos gravados por ex-atletas revelados pelo Vasco, que compartilham mensagens sobre pertencimento, responsabilidade e o significado de vestir a camisa cruz-maltina.

    Welcome Kit conta a história de atletas revelados na base do Vasco
    Welcome Kit conta a história de atletas revelados na base do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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    Entre os personagens citados no material estão Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Felipe, Pedrinho e Vavá, além de outros nomes revelados pelo clube. A iniciativa busca fortalecer a conexão dos novos atletas com a história do Vasco e preservar a tradição de uma das categorias de base mais vitoriosas do futebol brasileiro.

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    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    O confronto desta quinta é decisivo para a equipe comandada por Matheus Curopos. No jogo de ida, disputado em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 e chega em vantagem para o duelo no Rio de Janeiro.

    Para acompanhar as notícias do Cruz-Maltino, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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