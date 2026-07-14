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Robert, ex-Cruzeiro, segue na mira de clube português após recusa

O atacante formado no Cruzeiro se destacou no futebol dinamarquês

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/07/2026 10:30
Atualizado há 2 minutos
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Robert comemora gol pelo Copenhagen (Foto: Divulgação Copenhagen)
Robert comemora gol pelo Copenhagen (Foto: Divulgação Copenhagen)

Atacante ex-Cruzeiro, Robert chama atenção do Braga, de Portugal. Recentemente, o clube português fez uma investida pelo atleta do Copenhagen, da Dinamarca.

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    • Segundo apurou o Lance!, a proposta inicial, de empréstimo, foi recusada pelos dinamarqueses. O interesse não é novo. Os portugueses fazem contatos pelo atleta desde o fim de 2025.

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    Mesmo com a negativa, os portugueses continuam interessados e prometem uma nova investida, desta vez pela compra dos direitos econômicos do atleta.

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    Para iniciar negociações por Robert, o Copenhagen aceita abrir conversas apenas por 7 milhões de euros (cerca de R$ 40,8 milhões). Vale lembrar que o Cruzeiro detém 15% dos direitos econômicos do atacante.

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    • Na última temporada, o jogador disputou a Champions League pelo time dinamarquês e não jogará o torneio novamente caso se transfira para o clube português.

    Na temporada passada, o Braga ficou na quarta colocação do Campeonato Português, classificando-se para a Conference League.

    Robert comemora gol pelo Copenhagen
    Robert comemora gol pelo Copenhagen (Foto: Divulgação Copenhagen)

    A informação da investida do Braga por Robert foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

    Robert no Copenhagen

    Revelação das categorias de base do Cruzeiro, Robert encerrou a temporada em alta no futebol europeu. Atuando pelo Copenhagen, da Dinamarca, o atacante viveu em 2025/26 o período mais ativo e goleador de sua carreira até aqui, consolidando uma fase de afirmação em um dos principais clubes do país.

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    Ao todo, o jogador da Toca disputou 39 partidas, marcou oito gols e deu três assistências entre compromissos pelo Campeonato Dinamarquês, pela Copa da Dinamarca e pela Champions League. Seu maior destaque ocorreu justamente na maior competição de clubes da Europa, na qual o atacante anotou quatro gols e uma assistência em 11 jogos.

    – Foi mais uma temporada muito importante para a minha evolução. Consegui ter uma sequência ainda maior de jogos, ganhar confiança e contribuir mais dentro de campo, o que era um dos meus principais objetivos para esse ano. Claro que ficamos chateados por não conquistar títulos como aconteceu na minha primeira temporada aqui, principalmente pelo vice da Copa da Dinamarca, mas sabemos que isso faz parte do futebol. Levo comigo muito aprendizado e a motivação de voltar ainda mais forte na próxima temporada para seguir buscando coisas grandes com essa camisa. Sou muito grato por tudo o que tenho vivido e espero continuar evoluindo cada vez mais aqui na Europa – afirmou o atacante de 21 anos.

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