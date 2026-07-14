Em meio a sondagens, André Silva deve permanecer no São Paulo
Tricolor tem testado a versatilidade de André Silva no ataque
Após algumas suposições, André Silva não pretende deixar o São Paulo nesta janela de transferências. Apesar de despertar interesse no mercado e receber sondagens, como a do Internacional, o atacante deseja permanecer no clube e cumprir o contrato.
O Lance! apurou que André Silva está feliz no São Paulo e é grato ao clube pelo período que vive no Morumbis. Recuperado da lesão que o afastou dos gramados, o jogador quer retomar espaço no elenco e voltar a ter sequência com Dorival Júnior.
A ideia do atacante é dar continuidade ao trabalho no Tricolor. Mesmo com consultas de outras equipes nesta janela, André não demonstrou interesse em abrir conversas para uma transferência e entende que ainda pode contribuir com o São Paulo. O jogador também pretende recuperar espaço, após passar a última temporada enfrentando uma lesão no joelho.
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André Silva tem expectativa em recuperar espaço
O centroavante viveu um dos melhores momentos da carreira no clube, principalmente na última temporada, quando foi um dos principais goleadores da equipe. Agora, recuperado fisicamente, a expectativa é voltar a ganhar minutos e disputar espaço no setor ofensivo.
O Internacional chegou a demonstrar interesse na contratação, mas as conversas não avançaram. A tendência é que André Silva permaneça no São Paulo para a sequência da temporada. Nas últimas semanas, ele tem sido testado taticamente pela comissão técnica atuando também como meia-atacante (segundo atacante), o que tem atraído atenção de Dorival para a sequência da temporada.
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