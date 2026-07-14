Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x Espanha Transmissão exclusiva ultrapassa marca registrada em Brasil e Japão

A CazéTV alcançou um novo recorde histórico de audiência simultânea no YouTube durante a transmissão de França e Espanha, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Mundo de 2026. Exibido com exclusividade nesta terça-feira (14), o confronto ultrapassou a marca registrada em jogos da Seleção Brasileira e se tornou a live mais assistida da história do canal no Mundial.

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O último recorde tinha sido durante o primeiro tempo da prorrogação entre Inglaterra e Noruega, logo após o segundo gol dos ingleses, a transmissão atingiu mais de 21,2 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, superando o recorde anterior de 21,1 milhões, registrado no duelo entre Brasil e Japão.

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Após o terceiro gol da Espanha, de Lamine Yamal, anulado aos 15 minutos da segunda etapa, a transmissão do canal ultrapassou os mais de 24,2 milhões aparelhos conectados.

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Com a nova marca, a CazéTV passa a deter 25 das 30 maiores lives da história do YouTube em número de espectadores simultâneos. O único evento fora da lista é uma transmissão da missão espacial indiana que registrou o pouso da sonda Chandrayaan-3 na Lua.

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