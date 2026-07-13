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Pedro Emanuel assume o Vasco e crava: 'Prioridade é o Brasileirão'

Técnico português teve o primeiro contato com a imprensa no CT Moacyr Barbosa.

PorPedro BernardoPedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 14:20
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Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama
Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

O Vasco da Gama apresentou oficialmente, nesta segunda-feira (13), o técnico português Pedro Emanuel. Em entrevista coletiva realizada no CT Moacyr Barbosa, o novo comandante cruz-maltino deixou claro qual é o objetivo principal de sua comissão técnica: recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro.

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    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

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    • Sem rodeios, Pedro Emanuel destacou que a situação atual da equipe exige foco imediato na principal competição nacional. O treinador minimizou a pressão, ressaltando que a distância para os rivais é pequena e que a grandeza do clube precisa se impor.

    — Nesse momento, a tabela do Brasileirão nos diz muito. É prioridade voltar a pôr o Vasco no lugar onde merece. Não diria que a situação é delicada, são poucos pontos de diferença. A história do Vasco é de conquistas, e isso tem que fazer parte da nossa essência. O nosso desafio será esse — afirmou o técnico.

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    O treinador também elogiou a estrutura que encontrou no Rio de Janeiro e garantiu que a energia do CT é o alicerce ideal para o trabalho que começa agora.

    Desafio aceito e conhecimento do futebol brasileiro

    Aos torcedores que ainda não o conhecem a fundo, Pedro Emanuel garantiu que está preparado para o futebol brasileiro e que conversou com compatriotas de sucesso que já trabalharam no país.

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    — Sei que sou um grande desconhecido para muitos de vocês, mas temos trabalho e quero que todos nos conheçam com o que vamos fazer em campo. É um desafio grande por ser um clube grande, não só no Brasil, mas com muita força também em Portugal — completou.

    Quem é Pedro Emanuel?

    Nascido em Angola e naturalizado português, o técnico de 51 anos teve carreira sólida como zagueiro e foi campeão da Champions League pelo Porto em 2004, sob o comando de José Mourinho.

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    Como treinador, conquistou a Taça de Portugal com a modesta Académica e fez história no futebol saudita ao vencer a Copa do Rei com o Al-Taawoun. Seu último clube foi o Al-Fayha, também da Arábia Saudita. Ele é conhecido por montar times muito organizados e disciplinados taticamente.

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