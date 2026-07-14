Matheus Henrique celebra marca pelo Cruzeiro: 'Privilégio' O meia chegou ao clube em 2024

O meio-campista Matheus Henrique completou dois anos no Cruzeiro na segunda-feira (13). Em suas redes sociais, ele celebrou a marca pela Raposa e afirmou ser um privilégio vestir o uniforme celeste.

– Há dois anos, eu entrava em campo com a camisa do Cruzeiro pela primeira vez e iniciava um dos maiores desafios da minha carreira. Desde então, vivi momentos inesquecíveis e percebi o privilégio que tenho por defender um gigante diante da torcida apaixonada – escreveu o atleta em suas redes sociais.

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Além do momento feliz por completar dois anos na Toca da Raposa II, Matheus Henrique comentou também sobre os capítulos tristes no Cruzeiro. Desde que chegou ao clube, o meia teve duas fraturas na costela e jogou a final da Sul-Americana com uma dessas lesões.

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– Também enfrentei algumas das fases mais difíceis da minha trajetória. Passei por lesões, cirurgias e longos períodos longe dos gramados. Nem sempre as coisas aconteceram como eu imaginava, mas com paciência e fé, nunca deixei de acreditar, trabalhar muito e lutar para voltar ainda mais forte – disse o jogador.

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Matheus Henrique comemora vitória contra o Barcelona-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– Cada desafio me fez crescer. Toda vez que entro em campo com essa camisa, tenho a missão de honrar a confiança do clube, dos meus companheiros e da torcida. Sou muito grato a Deus, à minha família, a todos os profissionais que caminham ao meu lado e ao Cruzeiro por tudo o que construímos até aqui. Seguimos juntos. Ainda temos muitos sonhos para realizar e muita história para escrever com essa camisa! – projetou Matheus Henrique.

Números de Matheus Henrique no Cruzeiro

Em duas temporadas pelo Cruzeiro, Matheus Henrique disputou 84 partidas e marcou quatro gols, contra Fortaleza, Atlético-GO, Boca Juniors e Uberlândia.

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