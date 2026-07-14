Matheus Henrique celebra marca pelo Cruzeiro: 'Privilégio'
O meia chegou ao clube em 2024
O meio-campista Matheus Henrique completou dois anos no Cruzeiro na segunda-feira (13). Em suas redes sociais, ele celebrou a marca pela Raposa e afirmou ser um privilégio vestir o uniforme celeste.
– Há dois anos, eu entrava em campo com a camisa do Cruzeiro pela primeira vez e iniciava um dos maiores desafios da minha carreira. Desde então, vivi momentos inesquecíveis e percebi o privilégio que tenho por defender um gigante diante da torcida apaixonada – escreveu o atleta em suas redes sociais.
Além do momento feliz por completar dois anos na Toca da Raposa II, Matheus Henrique comentou também sobre os capítulos tristes no Cruzeiro. Desde que chegou ao clube, o meia teve duas fraturas na costela e jogou a final da Sul-Americana com uma dessas lesões.
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– Também enfrentei algumas das fases mais difíceis da minha trajetória. Passei por lesões, cirurgias e longos períodos longe dos gramados. Nem sempre as coisas aconteceram como eu imaginava, mas com paciência e fé, nunca deixei de acreditar, trabalhar muito e lutar para voltar ainda mais forte – disse o jogador.
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– Cada desafio me fez crescer. Toda vez que entro em campo com essa camisa, tenho a missão de honrar a confiança do clube, dos meus companheiros e da torcida. Sou muito grato a Deus, à minha família, a todos os profissionais que caminham ao meu lado e ao Cruzeiro por tudo o que construímos até aqui. Seguimos juntos. Ainda temos muitos sonhos para realizar e muita história para escrever com essa camisa! – projetou Matheus Henrique.
Números de Matheus Henrique no Cruzeiro
Em duas temporadas pelo Cruzeiro, Matheus Henrique disputou 84 partidas e marcou quatro gols, contra Fortaleza, Atlético-GO, Boca Juniors e Uberlândia.
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