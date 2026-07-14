logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Matheus Henrique celebra marca pelo Cruzeiro: 'Privilégio'

O meia chegou ao clube em 2024

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/07/2026 12:22
Favorite o Lance! no Google
Matheus Henrique em meio a marcação de jogadores do Flamengo
Matheus Henrique em meio a marcação de jogadores do Flamengo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O meio-campista Matheus Henrique completou dois anos no Cruzeiro na segunda-feira (13). Em suas redes sociais, ele celebrou a marca pela Raposa e afirmou ser um privilégio vestir o uniforme celeste.

  • Kaio Jorge comemora gol na final do Campeonato Mineiro

    100 jogos de Kaio Jorge: relembre momentos marcantes do atacante do Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 15 horas
  • Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio

    Sinisterra destaca entrosamento com Rojas em amistosos do Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 1 dia
  • Radija e Yenifer foram contratadas pelo Cruzeiro. (Divulgação/Cruzeiro)

    Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporada

    Futebol Feminino
    Há 19 horas

    • – Há dois anos, eu entrava em campo com a camisa do Cruzeiro pela primeira vez e iniciava um dos maiores desafios da minha carreira. Desde então, vivi momentos inesquecíveis e percebi o privilégio que tenho por defender um gigante diante da torcida apaixonada – escreveu o atleta em suas redes sociais.

    continua após a publicidade

    Além do momento feliz por completar dois anos na Toca da Raposa II, Matheus Henrique comentou também sobre os capítulos tristes no Cruzeiro. Desde que chegou ao clube, o meia teve duas fraturas na costela e jogou a final da Sul-Americana com uma dessas lesões.

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    – Também enfrentei algumas das fases mais difíceis da minha trajetória. Passei por lesões, cirurgias e longos períodos longe dos gramados. Nem sempre as coisas aconteceram como eu imaginava, mas com paciência e fé, nunca deixei de acreditar, trabalhar muito e lutar para voltar ainda mais forte – disse o jogador.

    continua após a publicidade
  • Mac Allister esteve presente na conquista da Copa de 2022

    Mãe de atleta da Argentina é criticada antes de jogo contra Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Michael Olise e Pau Cubarsí

    De Paris 2024 a Dallas 2026: semifinal da Copa reúne 11 remanescentes da última decisão olímpica

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Makelélé, ídolo da França, compara Mbappé a Ronaldo: 'O mais próximo que temos'

    Futebol Internacional
    Há 56 minutos
    • Matheus Henrique comemora vitória contra o Barcelona-EQU
    Matheus Henrique comemora vitória contra o Barcelona-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    – Cada desafio me fez crescer. Toda vez que entro em campo com essa camisa, tenho a missão de honrar a confiança do clube, dos meus companheiros e da torcida. Sou muito grato a Deus, à minha família, a todos os profissionais que caminham ao meu lado e ao Cruzeiro por tudo o que construímos até aqui. Seguimos juntos. Ainda temos muitos sonhos para realizar e muita história para escrever com essa camisa! – projetou Matheus Henrique.

    Números de Matheus Henrique no Cruzeiro

    Em duas temporadas pelo Cruzeiro, Matheus Henrique disputou 84 partidas e marcou quatro gols, contra Fortaleza, Atlético-GO, Boca Juniors e Uberlândia.

    continua após a publicidade

    🎁 Ganhe até R$20 de crédito para apostar na Copa do Mundo na Superbet
    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Robert comemora gol pelo Copenhagen (Foto: Divulgação Copenhagen)

    Cruzeiro

    Robert, ex-Cruzeiro, segue na mira de clube português após recusa

    Há 1 hora
    Kaio Jorge comemora gol na final do Campeonato Mineiro

    Cruzeiro

    100 jogos de Kaio Jorge: relembre momentos marcantes do atacante do Cruzeiro

    Há 6 horas
    Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio

    Cruzeiro

    Sinisterra destaca entrosamento com Rojas em amistosos do Cruzeiro

    Há 19 horas
    Radija e Yenifer foram contratadas pelo Cruzeiro. (Divulgação/Cruzeiro)

    Futebol Feminino

    Cruzeiro anuncia reforços para a sequência da temporada

    Há 20 horas
    Vitinho jogando no Mineirão

    Cruzeiro

    Clube europeu anuncia jogador, que se despede do Cruzeiro

    Há 21 horas
    Fagner mapeia campo contra o Grêmio

    Cruzeiro

    Fagner diz que Cruzeiro precisa 'alinhar dois fatores'

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Sinisterra joga contra o Grêmio

    Sinisterra avalia evolução no Cruzeiro após intertemporada

    Artur Jorge dá entrevista coletiva após Cruzeiro x Grêmio

    Artur Jorge explica mercado do Cruzeiro: 'Não estamos de torneira aberta'

    Artur Jorge em amistoso contra o Grêmio

    Artur Jorge diz que faltou eficácia ao Cruzeiro diante do Grêmio

    Gabriel Pec em estreia pelo Cruzeiro

    Torcedores reagem a pênalti de Gabriel Pec em Grêmio x Cruzeiro: 'Pior ainda'

    Fagner divide bola com Matheus Nascimento

    Fagner vê Cruzeiro em 'readaptação física' após derrota para o Grêmio

    Jogadores do Grêmio comemoram gol contra o Cruzeiro

    Gabriel Grando defende dois pênaltis, e Grêmio vence amistoso contra o Cruzeiro

    Carlos Vinicius marcou o segundo gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

    Veja gols de Grêmio x Cruzeiro: Carlos Vinícius, Sinisterra e Nardoni marcam

    Elenco do Cruzeiro reunido para amistoso

    Gabriel Pec estreia? Confira escalação do Cruzeiro contra o Grêmio

    Cássio participa de evento no Mineirão

    Cruzeiro: Cássio participa de evento no Mineirão para celebrar casamentos

    Cássio dá entrevista no Mineirão

    Cruzeiro: em recuperação, Cássio diz que tem lesão no joelho desde 2023

    Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Nova Iguaçu

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/07/2026)

    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Otávio em treinamento na Toca da Raposa II

    Aposta do Setorista: Otávio desponta em briga entre goleiros para ciclo de Ancelotti para 2030