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Mercado: Vasco mira zagueiro ex-Botafogo; Deossa está por detalhes

Negociações ganharam força após o retorno de Pedrinho à SAF

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 20:19
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Jair Cunha em campo pelo Nottingham Forest
Jair Cunha em campo pelo Nottingham Forest (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O Vasco voltou a acelerar seus movimentos no mercado de transferências. Após um período de negociações travadas em razão do afastamento do presidente Pedrinho, o retorno do dirigente permitiu que o clube retomasse conversas importantes para reforçar o elenco.

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    • Como o Lance! antecipou antes da abertura da janela, a diretoria definiu duas prioridades: a contratação de um zagueiro destro para formar dupla com Robert Renan, com bom desempenho no jogo aéreo, e de um volante capaz de dar mais intensidade e volume ao meio-campo.

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    Para a defesa, o principal alvo no momento é Jair Cunha, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Colina 1927 e confirmada pelo Lance!.

    Jair Cunha agradece aos céus; Botafogo vence na estreia (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
    Jair Cunha jogou o Mundial de Clubes de 2025 pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026.

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    • A ideia do Vasco é contratar o defensor por empréstimo, com o valor de compra fixado ao fim do vínculo. Mesmo com o avanço das tratativas para que Marcos Lamacchia assuma o controle da SAF, o clube ainda trabalha com cautela financeira e evita realizar investimentos elevados neste momento.

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    A boa relação entre Vasco e Nottingham Forest pode facilitar a negociação. Atualmente, o Cruz-Maltino já conta com o lateral-esquerdo Cuiabano, emprestado pelo clube inglês até o fim da temporada, com opção de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,3 milhões).

    Embora Jair Cunha tenha se reapresentado normalmente ao Nottingham Forest para o início da pré-temporada, as conversas seguem em andamento e podem evoluir nos próximos dias.

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    Deossa está perto de acerto

    Para o meio-campo, o Vasco está muito próximo de fechar a contratação de Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. O Lance! também apurou que as negociações estão em estágio avançado: o acordo com o jogador já foi alinhado, restando apenas os últimos detalhes com o clube espanhol.

    Deossa em ação pelo Real Betis chutando a bola
    Deossa em campo pelo Real Betis (Foto: Reprodução)

    A principal pendência envolve garantias financeiras. Em razão da recente instabilidade jurídica envolvendo a SAF vascaína, o Betis solicitou mecanismos que assegurem o cumprimento dos pagamentos por parte do Cruz-Maltino.

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    Apesar disso, o cenário é considerado positivo, e a expectativa é que a negociação seja concluída ainda nesta semana.

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