CBF se reunirá com clubes para adotar regras da Copa do Mundo Entidade apresentará estudos sobre as mudanças implementadas durante o Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciará em agosto um processo de discussão com os clubes das Séries A e B do Brasileirão sobre a implementação das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e utilizadas na Copa do Mundo de 2026. Antes de definir quando as mudanças entrarão em vigor nas competições nacionais, a entidade pretende ouvir os representantes das equipes.

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A reunião técnica servirá para apresentar estudos sobre os impactos das alterações, compartilhar a experiência da arbitragem durante o Mundial e discutir um cronograma para a adoção das novas regras nos torneios organizados pela CBF.

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Segundo a entidade, a definição da data de implementação será tomada somente após o diálogo com os clubes. A iniciativa faz parte da estratégia da atual gestão de debater mudanças com os participantes das competições antes da adoção de novas medidas.

Enquanto conduz as discussões com os clubes, a CBF também prepara seu quadro de arbitragem para aplicar as alterações. Árbitros, assistentes e instrutores passam por capacitação para atuar de acordo com as novas determinações da IFAB.

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As mudanças também serão implementadas pela Conmebol. Por isso, a CBF informou que colocará árbitros e instrutores à disposição dos clubes brasileiros que disputam competições sul-americanas, com o objetivo de auxiliar na adaptação às novas regras.

As alterações nas regras já foram utilizadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de 2026 e agora começam a ser incorporadas por outras competições organizadas pelas confederações nacionais e continentais.

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Raphael Claus é um dos árbitros da CBF na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

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