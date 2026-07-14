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Novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel acompanha jogo do sub-20 em São Januário

Cruz-Maltino enfrenta o Cruzeiro em busca de uma vaga nas semifinais do Brasileirão da categoria

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 16:53
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Pedro Emanuel acompanha a partida entre Vasco e Cruzeiro
Pedro Emanuel acompanha a partida entre Vasco e Cruzeiro (Foto: Lance!)

O técnico Pedro Emanuel deu mais um passo no processo de integração ao Vasco nesta quinta-feira (14). Recém-contratado para comandar a equipe profissional, o treinador português esteve em São Januário para acompanhar de perto a partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, diante do Cruzeiro.

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    Além de Pedro Emanuel, também marcaram presença o auxiliar técnico Rui Costa e o treinador de goleiros Pedro Correia, integrantes da comissão técnica que chegou ao clube nesta semana.

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    Pedro Emanuel acompanha a partida entre Vasco e Cruzeiro
    Pedro Emanuel acompanha a partida entre Vasco e Cruzeiro entre os membros da sua comissão técnica (Foto: Lance!)
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    A presença do comandante reforça um dos discursos adotados em sua apresentação oficial: a intenção de acompanhar de perto as categorias de base e manter integração entre os jovens e o elenco principal. O treinador já havia destacado que pretende observar os atletas formados no clube antes de tomar decisões sobre o elenco.

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