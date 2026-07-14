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Quem é Aurélio Buta e como joga o lateral português na mira do São Paulo?

Aurélio Buta está na mira do São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
14/07/2026 07:30
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Aurélio Buta em atuação
São Paulo mira lateral (Foto: Reprodução)

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O São Paulo abriu negociações para contratar o lateral-direito Aurélio Buta, de 29 anos, livre no mercado após o fim do contrato com o Copenhague, da Dinamarca. Com conversas avançadas, Buta foi revelado nas categorias de base do Benfica, onde estreou profissionalmente em 2016.

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    • Ao longo da carreira, também defendeu Royal Antwerp (Bélgica), Stade de Reims (França) e Eintracht Frankfurt (Alemanha), além da recente passagem pelo Copenhague. Por estar sem clube, chegaria ao Tricolor sem custo de transferência. O Lance! levantou como joga, números e como se adaptaria ao sistema de Dorival.

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    Quais as características de Aurélio Buta?

    O principal atrativo do jogador é a versatilidade. Além de lateral-direito de origem, Buta pode atuar como ponta pela direita e também como zagueiro do lado direito, visto em uma linha de três defensores em algumas equipes na qual atuou, característica que se encaixa bem no estilo de Dorival Júnior, que costuma alternar entre linha de quatro e linha de três na defesa.

    Como se adaptaria ao sistema de Dorival Júnior?

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    • Aurélio Buta pode chegar ao São Paulo para suprir uma necessidade que vai além da lateral direita. Desde que assumiu o comando da equipe, Dorival Júnior tem testado diferentes formações e utilizado um sistema diferente, no qual a saída de bola é construída com uma linha de três defensores. Neste cenário, a versatilidade de Buta chama atenção.

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    Apesar de participar da construção, Buta se destaca mais pela capacidade de marcação, cobertura e disputa de duelos do que pela produção ofensiva.

    Números de Aurélio Buta

    Na última temporada, disputou 18 partidas entre Eintracht Frankfurt e Copenhague, marcou um gol e manteve médias mais consistentes na fase defensiva do que na criação ofensiva. Ao longo da carreira, soma 167 jogos, cinco gols e 13 assistências, além de apresentar bons índices de desarmes e eficiência nos duelos. Os dados são do Sofascore.

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    Números de Aurélio Buta
    Números de Aurélio Buta (Foto: Arte/ Lance!)

    Aurélio Buta na temporada 25/26
    Frankfurt e Kobenhavn
    18 jogos (7 titular)
    1 gol
    0.3 passes decisivos por jogo
    0.5 finalização por jogo
    14% de acerto nos cruzamentos
    0.3 interceptações por jogo
    0.9 desarmes por jogo
    45% de eficiência nos duelos
    0.8 faltas por jogo

    Aurélio Buta na base de dados Sofascore
    167 jogos (114 titular)
    5 gols
    13 assistências
    0.5 passes decisivos por jogo
    18 grandes chances criadas
    0.3 finalização por jogo
    20% de acerto nos cruzamentos
    0.7 interceptações por jogo
    1.4 desarmes por jogo
    50% de eficiência nos duelos
    1.1 faltas por jogo

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