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Palmeiras é derrotado pelo Flamengo na estreia do Nubank Parque pelo Brasileirão Sub-17

Equipe carioca venceu por 2 a 1; Alviverde segue na ponta da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/07/2026 13:57
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Palmeiras x Flamengo - Brasileirão sub-17
Palmeiras x Flamengo (Fotos Fabio Menotti)

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta segunda-feira (14), na estreia do Nubank Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Juan Ramos, contra, e Daniel Silva, ambos ainda no primeiro tempo. Nos minutos finais, Caio Matheus descontou para o Alviverde.

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    Com o resultado, o Flamengo saltou para nove pontos e chegou a décima terceira posição na tabela de classificação. Mesmo com a derrota, o Palmeiras se manteve na liderança da competição, com 18 pontos.

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    Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Bahia no dia 22 de julho, às 15h (de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Santos às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

    Palmeiras x Flamengo - Brasileirão sub-17
    Palmeiras perdeu para o Flamengo no Brasileirão sub-17 (Foto: Fabio Menotti)
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    • Estreia do novo patrocinador na casa do Palmeiras

    O duelo entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, marcou a estreia do Nubank como novo patrocinador da arena. A mudança encerra a era WTorre, detentora dos direitos de naming rights desde a inauguração da casa alviverde.

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    Novo sistema de impedimento

    A CBF utilizou a partida entre Palmeiras e Flamengo para testar o sistema de impedimento semiautomático na casa alviverde. O mecanismo não interferiu no jogo e serviu apenas como teste para os funcionários da confederação.

    Com a implementação da tecnologia, apenas estádios equipados com o sistema de impedimento semiautomático poderão receber partidas da Série A do Campeonato Brasileiro futuramente.

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