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Kane nega crise e garante Inglaterra unida antes da Argentina: 'Exagerados'

Capitão afirma que não há divisão no elenco após críticas de Thomas Tuchel

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 17:29
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Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.
Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A repercussão das críticas de Thomas Tuchel ao desempenho da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo não abalou o ambiente da seleção. Em entrevista à "BBC Sport", Harry Kane garantiu que o elenco permanece unido, minimizou a resposta de Jude Bellingham após a vitória sobre a Noruega e afirmou que o estilo direto do treinador alemão fortalece a confiança do grupo antes da semifinal contra a Argentina.

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    Kane rebate especulações sobre ambiente

    As declarações de Thomas Tuchel após a vitória sobre a Noruega, quando afirmou que não ficou satisfeito com a atuação da Inglaterra, ganharam repercussão depois que Jude Bellingham respondeu às críticas ainda no gramado. O episódio alimentou especulações sobre um possível desconforto entre jogadores e comissão técnica, descartado por Kane. O capitão inglês afirmou que o contexto da entrevista concedida pelo meia, logo após uma partida decidida na prorrogação, foi ignorado.

    — Quando você joga uma partida como aquela e recebe uma pergunta cinco minutos depois do apito final, sem nem saber exatamente o que foi dito, o que esperam que o Jude responda? Tínhamos acabado de passar por uma batalha. É fácil tentar criar essa divisão. Parece algo típico dos ingleses fazerem em grandes torneios.

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    • Na sequência, Kane reforçou que o ambiente interno é um dos principais trunfos da seleção inglesa nesta campanha. Segundo o atacante, a relação entre elenco, treinador e comissão técnica explica o fato de a equipe ter alcançado mais uma semifinal de Mundial.

    — É exatamente o oposto. O grupo está onde está porque somos completamente unidos. Não apenas os jogadores, mas também o treinador e toda a comissão. Às vezes as coisas acabam sendo exageradas.

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    Bellingham e Kane comemoram o primeiro gol inglês sobre o México
    Bellingham e Kane comemoram o primeiro gol inglês sobre o México (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Capitão elogia transparência de Tuchel

    Apesar das críticas públicas ao desempenho da equipe após as quartas de final, Kane afirmou que o estilo de trabalho de Thomas Tuchel é bem recebido pelo elenco. O atacante destacou que o treinador costuma agir de forma transparente tanto nas entrevistas quanto no dia a dia da seleção, característica que, segundo ele, fortalece a confiança dos jogadores.

    — Ele é muito transparente e as pessoas apreciam isso. Quando fala, nunca está lendo um roteiro. Isso faz parte de quem ele é. Quando algo é natural, você acredita no que ele diz e na forma como trabalha. Ele é um dos melhores técnicos do mundo por um motivo. Nós entendemos isso e, ao longo dos últimos dois anos, tivemos a oportunidade de conhecê-lo melhor e saber o que o faz feliz.

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    Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026
    Harry Kane e Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

    Inglaterra x Argentina pela semifinal da Copa do Mundo

    A bola rola para Inglaterra Argentina às 16h (de Brasília), em Atlanta. O vencedor garante vaga na decisão da Copa do Mundo e enfrentará quem avançar do duelo entre França e Espanha.

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    Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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