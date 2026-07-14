Renan Lodi assume nova camisa no Atlético: veja a mudança
Lateral assume numeração após saída de ídolo do clube
O Atlético anunciou nesta terça-feira que o lateral-esquerdo Renan Lodi usará uma nova numeração na sequência da temporada. O jogador passará a vestir a camisa 6, que ficou vaga após a saída de Junior Alonso para o Atlanta United, dos Estados Unidos.
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Lodi deixa a camisa 16, utilizada desde sua chegada ao clube no início da temporada, para assumir o tradicional número dos laterais-esquerdos no futebol brasileiro. Até o momento, o Atlético não informou se outro jogador ficará com a camisa 16.
A numeração não é novidade para Renan Lodi. O lateral já vestiu a camisa 6 no Athletico-PR e também em convocações para a Seleção Brasileira. Já durante sua passagem pelo futebol europeu, por clubes como Atlético de Madrid, Olympique de Marselha e Nottingham Forest, optou por utilizar outras numerações, como 12 e 32.
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Lodi pelo Atlético
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Renan Lodi chegou ao Atlético no início da temporada e rapidamente justificou a contratação. O lateral-esquerdo acertou com o Galo sem custos após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.
O jogador foi contratado para substituir Guilherme Arana, que deixou o clube após mais de cinco anos para defender o Fluminense. Em pouco tempo, Lodi assumiu a titularidade da lateral esquerda e se tornou peça indispensável na equipe comandada por Eduardo Domínguez.
Até o momento, o novo camisa 6 soma 31 partidas pelo Atlético, com quatro gols marcados e duas assistências, sendo um dos principais destaques da equipe na temporada.
O primeiro do Galo no retorno será no dia 21 de julho, às 19h30, diante do Bahia, na Arena MRV, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Galo ocupa a nona colocação, com 24 pontos, e busca iniciar a segunda metade da temporada em ascensão.
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