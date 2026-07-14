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Maycon avalia liderança no Atlético mas destaca 'divisão de responsabilidades'

Mesmo com pouco tempo no Galo, volante já é um dos líderes do elenco

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
14/07/2026 13:00
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Maycon pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Maycon pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Mesmo com pouco tempo de Atlético, Maycon já assumiu um papel de liderança no elenco, especialmente após a saída de jogadores que marcaram época no clube, como Hulk, Guilherme Arana e Junior Alonso. O volante tratou a situação com naturalidade, mas fez questão de ressaltar que a responsabilidade deve ser compartilhada por todo o grupo.
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Mesmo com pouco tempo de Atlético, Maycon já assumiu um papel de liderança no elenco, especialmente após a saída de jogadores que marcaram época no clube, como Hulk, Guilherme Arana e Junior Alonso. O volante tratou a situação com naturalidade, mas fez questão de ressaltar que a responsabilidade deve ser compartilhada por todo o grupo.

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    • Na avaliação do camisa 8, a saída de grandes referências abre espaço para o surgimento de novos líderes. No entanto, ele destacou que o reconhecimento só virá com resultados e conquistas. Veja:

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    — Não acho que é uma responsabilidade só minha. Quando um líder sai, é a chance de outros líderes nascerem dentro do elenco. É isso que está acontecendo com alguns jogadores. A gente sabe que o Atlético perdeu jogadores que foram campeões e ídolos aqui, e, para corresponder à altura, só ganhando títulos e chegando próximo do que eles fizeram. Temos que ter a consciência de que todos são importantes, todos têm seu papel — avaliou Maycon

    Maycon também reforçou que a liderança não deve ficar concentrada em um único atleta. Segundo o volante, tanto as vitórias quanto as derrotas são responsabilidade de todo o elenco, e cada jogador precisa assumir seu papel dentro do grupo.

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    • — A responsabilidade não cai só em cima de um jogador quando a gente perde, da mesma forma quando vence. Todo mundo tem que assumir sua responsabilidade e saber se posicionar em situações que são exigidas. Eu ajo com naturalidade. Quando jogadores desse porte saem, outros podem assumir esse papel. Assumir o posto de ídolo, como Hulk, Arana e Alonso, só conquistando títulos. Liderança é algo natural — analisou o volante.

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    Maycon pelo Atlético

    Maycon chegou ao Atlético após ser o capitão do Corinthians na campanha do título da Copa do Brasil do ano passado.

    No Galo, o volante rapidamente conquistou seu espaço e se firmou como titular absoluto no meio-campo de Eduardo Domínguez. Além do bom desempenho dentro de campo, também passou a exercer um papel de liderança no elenco.

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    Até o momento, Maycon soma 22 partidas e dois gols com a camisa alvinegra, sendo uma das principais peças da equipe na temporada.

    Maycon comemora seu gol em Atlético-MG x Cruzeiro
    Maycon pelo Atético (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

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