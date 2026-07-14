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Cruzeiro encaminha empréstimo de Matheus Cunha para o Internacional

O goleiro foi contratado no início desta temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
14/07/2026 16:43
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Matheus Cunha aquece no Mineirão
Matheus Cunha aquece no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Sem espaço no Cruzeiro, o goleiro Matheus Cunha deve ser negociado com o Internacional. O arqueiro é esperado em Porto Alegre nesta semana para realizar exames e assinar com o Colorado.

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    • O arqueiro celeste tem contrato com a Raposa até o fim de 2028 e deve ser emprestado ao clube gaúcho até o meio de 2027.

    Depois de receber oportunidades com a lesão de Cássio, Matheus Cunha não convenceu na Toca da Raposa II e perdeu espaço no time rapidamente. No amistoso contra o Defensor-URU, Artur Jorge optou por dar minutos a Vitor Lamounier, preterindo o camisa 31.

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    Matheus Cunha sendo apresentado por Spindel no Cruzeiro
    Matheus Cunha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    A informação do empréstimo de Matheus Cunha ao Internacional foi divulgada inicialmente pelo jornal O Tempo e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Passagem de Matheus Cunha pelo Cruzeiro

    Contratado após o fim do vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou a Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate após o jogo contra o Rubro-Negro.

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    Porém, Matheus Cunha não aproveitou as chances que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular, e 13 gols sofridos, média de 1,1 por jogo. Além disso, tem média de 1,4 defesas por partida. Apesar de não apresentar falhas graves, o arqueiro não transmitiu a segurança esperada, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para o jovem Otávio.

    Matheus Cunha em 2026

    1. 12 jogos (10 titular)
    2. 13 gols sofridos (1.1 p/ jogo)
    3. 1.4 defesas p/ jogo
    4. 0.8 defesas em chutes na área p/ jogo
    5. 57% de bolas defendidas
    6. 5 jogos sem sofrer gols (42%)
    7. 71% de acerto no passe
    8. 35% de acerto no passe longo

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