Cruzeiro encaminha empréstimo de Matheus Cunha para o Internacional O goleiro foi contratado no início desta temporada

Sem espaço no Cruzeiro, o goleiro Matheus Cunha deve ser negociado com o Internacional. O arqueiro é esperado em Porto Alegre nesta semana para realizar exames e assinar com o Colorado.

O arqueiro celeste tem contrato com a Raposa até o fim de 2028 e deve ser emprestado ao clube gaúcho até o meio de 2027.

Depois de receber oportunidades com a lesão de Cássio, Matheus Cunha não convenceu na Toca da Raposa II e perdeu espaço no time rapidamente. No amistoso contra o Defensor-URU, Artur Jorge optou por dar minutos a Vitor Lamounier, preterindo o camisa 31.

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Matheus Cunha (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A informação do empréstimo de Matheus Cunha ao Internacional foi divulgada inicialmente pelo jornal O Tempo e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Passagem de Matheus Cunha pelo Cruzeiro

Contratado após o fim do vínculo com o Flamengo, o camisa 31 chegou a Belo Horizonte para ser reserva imediato de Cássio e teve sua oportunidade. O arqueiro titular sofreu lesão multiligamentar no joelho e ficou fora de combate após o jogo contra o Rubro-Negro.

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Porém, Matheus Cunha não aproveitou as chances que teve no Cabuloso. Nesta temporada, ele soma 12 partidas, sendo 10 como titular, e 13 gols sofridos, média de 1,1 por jogo. Além disso, tem média de 1,4 defesas por partida. Apesar de não apresentar falhas graves, o arqueiro não transmitiu a segurança esperada, como na derrota por 2 a 1 para a Universidad Católica no Mineirão, e perdeu sua vaga para o jovem Otávio.

Matheus Cunha em 2026

12 jogos (10 titular) 13 gols sofridos (1.1 p/ jogo) 1.4 defesas p/ jogo 0.8 defesas em chutes na área p/ jogo 57% de bolas defendidas 5 jogos sem sofrer gols (42%) 71% de acerto no passe 35% de acerto no passe longo

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