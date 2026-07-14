Decisão da arbitragem em França x Espanha causa revolta: 'Inacreditável'
Duelo vale vaga na final da Copa do Mundo
Uma decisão da arbitragem em França x Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo, gerou revolta nas redes sociais. Ainda no primeiro tempo, Rabiot cometeu uma falta dura no início do jogo e recebeu cartão amarelo. Pouco depois, o meio-campista francês fez nova falta, desta vez em Fabián Ruiz, mas o árbitro optou por não aplicar o segundo amarelo.
Até aqui, a Espanha vai vencendo a França por 1 a 0 e se aproximando de uma vaga na final da Copa do Mundo. O lance envolvendo Rabiot, no entanto, virou um dos principais assuntos do jogo e aumentou a tensão da semifinal. Veja abaixo a repercussão dos torcedores sobre a decisão da arbitragem:
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Veja a repercussão da decisão da arbitragem em França x Espanha
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Dê suas notas: Espanha surpreende, vence França e está na final da Copa
Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário
A decisão da Copa do Mundo, agendada para o próximo dia 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pode ter um brasileiro em campo. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, representante da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), figura entre os 13 nomes cotados pela Fifa para comandar a finalíssima do torneio. A lista de possíveis candidatos foi antecipada pelo jornal francês L'Équipe.
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Até o momento, Wilton esteve à frente de três partidas na Copa: o jogo de abertura, entre África do Sul e México, o embate entre Noruega e Senegal pela fase de grupos e o confronto das oitavas de final entre Holanda e Marrocos. Caso seja o escolhido para a final, Wilton se tornará o terceiro árbitro na história das Copas do Mundo a comandar tanto o primeiro quanto o último jogo de uma mesma edição do torneio.
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