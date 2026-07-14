Cria do Vasco, Andrey Santos se declara ao clube em apresentação no Manchester United
Cria de São Januário se despediu do Chelsea e acertou com rival inglês
O Manchester United, clube da primeira divisão do futebol inglês, acertou a contratação do volante Andrey Santos, revelado na base do Vasco. O jovem de 22 anos foi apresentado nesta terça-feira (14) e, já vestindo a camisa dos Red Devils, aproveitou a oportunidade para se declarar ao Gigante da Colina. ▶️Assista:
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Andrey Santos se declara ao Vasco em apresentação no Manchester United
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Trajetória no Vasco
Andrey Santos iniciou sua trajetória no Vasco ainda nas categorias de base, em 2011, quando tinha apenas sete anos. Considerado uma das principais promessas reveladas pelo clube nos últimos anos, estreou como profissional em 2021, aos 17 anos, e se consolidou na equipe principal na temporada seguinte. Em 2022, foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, disputando 36 partidas e marcando oito gols.
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Detalhes da negociação
A venda de Andrey Santos do Chelsea para o Manchester United foi fechada por 48 milhões de libras (cerca de R$ 332 milhões) em valores fixos. O contrato também prevê um adicional de 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 14 milhões) em caso de cumprimento de metas. O Chelsea vai manter 10% dos direitos econômicos em uma futura nova venda do jogador.
Mesmo sem participar diretamente da negociação, o Vasco será beneficiado pela transferência. Como clube formador de Andrey Santos, o Cruz-Maltino tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que destina parte do valor das transferências internacionais aos clubes responsáveis pela formação do atleta.
Assim, com a venda de Andrey Santos ao Manchester United, o Vasco deverá receber cerca de 1,2 milhão de libras, aproximadamente R$ 8,3 milhões na cotação atual.
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