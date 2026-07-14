logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Cria do Vasco, Andrey Santos se declara ao clube em apresentação no Manchester United

Cria de São Januário se despediu do Chelsea e acertou com rival inglês

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 16:31
Favorite o Lance! no Google
Andrey Santos com sua esposa Yngryd e seus dois filhos na apresentação no Manchester United
Andrey Santos com sua esposa Yngryd e seus dois filhos na apresentação no Manchester United (Foto: Reprodução/X)

Manchester United, clube da primeira divisão do futebol inglês, acertou a contratação do volante Andrey Santos, revelado na base do Vasco. O jovem de 22 anos foi apresentado nesta terça-feira (14) e, já vestindo a camisa dos Red Devils, aproveitou a oportunidade para se declarar ao Gigante da Colina. ▶️Assista:

  • Camisa 8 do Vasco sub-20, Luiz Felipe lendo o Welcome Kit da base do Vasco

    Vasco entrega Welcome Kit aos atletas do sub-20 antes de partida decisiva no Brasileiro

    Vasco
    Há 2 horas
  • Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

    Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAF

    Vasco
    Há 19 horas
  • Fachada da sede náutica do Vasco da Gama

    Vasco prega respeito ao Poder Judiciário e manda recado à torcida

    Vasco
    Há 19 horas

    • ➡️ Pedro Emanuel assume o Vasco e crava: 'Prioridade é o Brasileirão'

    Andrey Santos se declara ao Vasco em apresentação no Manchester United

    📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

  • Mac Allister concede coletiva antes do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo

    Meia da Argentina compara Messi e Maradona e vê Inglaterra em baixa

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • FBI classificou Argentina e Inglaterra como jogo de maior risco da Copa do Mundo

    FBI classifica Inglaterra e Argentina como jogo de maior risco da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Argentina terá confronto decisivo contra Egito, valendo vaga nas quartas

    Favorável a Messi? Craque nunca perdeu com árbitro de Inglaterra x Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Trajetória no Vasco

    Andrey Santos iniciou sua trajetória no Vasco ainda nas categorias de base, em 2011, quando tinha apenas sete anos. Considerado uma das principais promessas reveladas pelo clube nos últimos anos, estreou como profissional em 2021, aos 17 anos, e se consolidou na equipe principal na temporada seguinte. Em 2022, foi um dos destaques da campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, disputando 36 partidas e marcando oito gols.

    continua após a publicidade
    Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United
    Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United (Foto: Reprodução/X)

    🍀 Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

    Detalhes da negociação

    A venda de Andrey Santos do Chelsea para o Manchester United foi fechada por 48 milhões de libras (cerca de R$ 332 milhões) em valores fixos. O contrato também prevê um adicional de 2 milhões de libras (aproximadamente R$ 14 milhões) em caso de cumprimento de metas. O Chelsea vai manter 10% dos direitos econômicos em uma futura nova venda do jogador.

    Mesmo sem participar diretamente da negociação, o Vasco será beneficiado pela transferência. Como clube formador de Andrey Santos, o Cruz-Maltino tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA, que destina parte do valor das transferências internacionais aos clubes responsáveis pela formação do atleta.

    continua após a publicidade

    Assim, com a venda de Andrey Santos ao Manchester United, o Vasco deverá receber cerca de 1,2 milhão de libras, aproximadamente R$ 8,3 milhões na cotação atual.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Camisa 8 do Vasco sub-20, Luiz Felipe lendo o Welcome Kit da base do Vasco

    Vasco

    Vasco entrega Welcome Kit aos atletas do sub-20 antes de partida decisiva no Brasileiro

    Há 2 horas
    Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

    Vasco

    Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAF

    Há 9 horas
    Fachada da sede náutica do Vasco da Gama

    Vasco

    Vasco prega respeito ao Poder Judiciário e manda recado à torcida

    Há 19 horas
    Jair Cunha em campo pelo Nottingham Forest

    Vasco

    Mercado: Vasco mira zagueiro ex-Botafogo; Deossa está por detalhes

    Há 20 horas
    Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama

    Vasco

    Admar Lopes alerta sobre possível reajuste financeiro na janela do Vasco

    Há 1 dia
    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama

    Vasco

    Pedro Emanuel revela choro do pai após acerto com o Vasco

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama

    Apresentado no Vasco, lateral Paulinho rechaça pressão: 'Um privilégio'

    Pedro Emanuel em apresentação no Vasco da Gama

    Pedro Emanuel assume o Vasco e crava: 'Prioridade é o Brasileirão'

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    AO VIVO: Siga a coletiva de apresentação de Pedro Emanuel no Vasco

    Marcos Lamacchia de terno

    Almirante S.A.: entenda como Marcos Lamacchia pretende comprar a SAF do Vasco

    Thiago Mendes durante jogo-treino contra o Olaria

    Vasco goleia o Olaria em jogo-treino no CT Moacyr Barbosa

    Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis

    Vasco aposta no retorno de Pedrinho para destravar negociações por reforços

    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Rayan caminha no CT Moacyr Barbosa

    Rayan presenteia funcionário do Vasco com item valioso da Seleção Brasileira

    Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

    Pedrinho se manifesta após ser reintegrado à SAF do Vasco

    Diretoria Vasco - Pedrinho

    Entenda a decisão que permitiu o retorno de Pedrinho ao comando da Vasco SAF

    Rayan ao lado de Barros durante visita no CT Moacyr Barbosa

    Rayan visita ex-companheiros no CT do Vasco após participação na Copa do Mundo

    Protestos da torcida do Independiente de Medellín

    Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    Anúncio do lateral-esquerdo Paulinho novo reforço do Vasco

    Vasco anuncia Paulinho como primeiro reforço da janela