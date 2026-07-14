Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAF
Acordo com Lamacchia pode mudar postura do Cruz-Maltino
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A janela de transferências abre no Brasil na próxima segunda-feira (20) e o Vasco deve ter uma postura mais cautelosa em um primeiro momento. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), no CT Moacyr Barbosa, o diretor de futebol Admar Lopes explicou que o clube não pretende ser agressivo no mercado inicialmente, já que a situação pode mudar ao longo das próximas semanas.
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A postura está diretamente ligada ao estágio avançado das negociações para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia. A expectativa interna é de que, caso a operação seja concluída, o clube passe a ter maior capacidade financeira para disputar jogadores de uma prateleira superior.
Segundo o dirigente, a orientação recebida do Conselho de Administração foi agir de forma estratégica durante a janela, que permanece aberta até o dia 11 de setembro.
- O que foi passado pelo conselho de administração é, claro, melhorar a equipe estrategicamente. Não seríamos tão agressivos nesse começo de janela porque as coisas poderiam mudar com o passar do tempo. Estou à espera de que haja um "ok", mas, de qualquer maneira, não significa que nos próximos dias e semanas possa acontecer uma novidade. Não significa que o Vasco, de uma hora para outra, vai virar milionário e comprar jogador de 20, 30 milhões de euros, mas sim haver uma readequação. A janela é longa - afirmou.
Neste cenário, o planejamento cruz-maltino é atacar inicialmente as principais carências do elenco. A prioridade é a contratação de um zagueiro destro e de um volante, posições consideradas urgentes para o elenco do novo treinador, Pedro Emanuel.
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A ideia é resolver essas necessidades imediatas e, caso a venda da SAF seja sacramentada, ganhar maior margem financeira para buscar reforços mais qualificados na sequência da janela. A entrada de novos recursos permitiria ao Vasco competir por atletas que, neste momento, estão fora da realidade financeira do clube.
Vasco tenta anunciar reforço nos próximos dias
Apesar da postura mais conservadora, Admar Lopes não descartou novidades ainda antes de agosto. O dirigente revelou que o departamento de futebol trabalha para fechar ao menos uma contratação nos próximos dias, embora ressalte que uma eventual mudança no cenário financeiro poderá alterar o planejamento.
- Garantir não posso garantir, mas estamos trabalhando para trazer pelo menos um jogador nos próximos dias. Repetir que, com investimento, tudo fica mais fácil. Não é desculpa. Se a situação se alterar durante a janela, os tempos podem não se ajustar à necessidade da equipe em termos de jogos e calendário, mas isso não consigo controlar. Vamos ver as próximas semanas.
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Enquanto aguarda a definição sobre a SAF, o Vasco busca equilibrar a necessidade de reforçar o elenco para a sequência da temporada com a possibilidade de, em breve, ter um orçamento mais robusto para investir no mercado.
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