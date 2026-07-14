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Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAF

Acordo com Lamacchia pode mudar postura do Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 07:00
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Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama
Admar Lopes em apresentação no Vasco da Gama no CT Moacyr Barbosa (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

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A janela de transferências abre no Brasil na próxima segunda-feira (20) e o Vasco deve ter uma postura mais cautelosa em um primeiro momento. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), no CT Moacyr Barbosa, o diretor de futebol Admar Lopes explicou que o clube não pretende ser agressivo no mercado inicialmente, já que a situação pode mudar ao longo das próximas semanas.

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    A postura está diretamente ligada ao estágio avançado das negociações para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia. A expectativa interna é de que, caso a operação seja concluída, o clube passe a ter maior capacidade financeira para disputar jogadores de uma prateleira superior.

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    Segundo o dirigente, a orientação recebida do Conselho de Administração foi agir de forma estratégica durante a janela, que permanece aberta até o dia 11 de setembro.

    - O que foi passado pelo conselho de administração é, claro, melhorar a equipe estrategicamente. Não seríamos tão agressivos nesse começo de janela porque as coisas poderiam mudar com o passar do tempo. Estou à espera de que haja um "ok", mas, de qualquer maneira, não significa que nos próximos dias e semanas possa acontecer uma novidade. Não significa que o Vasco, de uma hora para outra, vai virar milionário e comprar jogador de 20, 30 milhões de euros, mas sim haver uma readequação. A janela é longa - afirmou.

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    • Neste cenário, o planejamento cruz-maltino é atacar inicialmente as principais carências do elenco. A prioridade é a contratação de um zagueiro destro e de um volante, posições consideradas urgentes para o elenco do novo treinador, Pedro Emanuel.

    Paulinho em apresentação no Vasco da Gama
    Admar Lopes ao lado de Paulinho, único reforço do Vasco na janela até o momento (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

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    A ideia é resolver essas necessidades imediatas e, caso a venda da SAF seja sacramentada, ganhar maior margem financeira para buscar reforços mais qualificados na sequência da janela. A entrada de novos recursos permitiria ao Vasco competir por atletas que, neste momento, estão fora da realidade financeira do clube.

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    Vasco tenta anunciar reforço nos próximos dias

    Apesar da postura mais conservadora, Admar Lopes não descartou novidades ainda antes de agosto. O dirigente revelou que o departamento de futebol trabalha para fechar ao menos uma contratação nos próximos dias, embora ressalte que uma eventual mudança no cenário financeiro poderá alterar o planejamento.

    - Garantir não posso garantir, mas estamos trabalhando para trazer pelo menos um jogador nos próximos dias. Repetir que, com investimento, tudo fica mais fácil. Não é desculpa. Se a situação se alterar durante a janela, os tempos podem não se ajustar à necessidade da equipe em termos de jogos e calendário, mas isso não consigo controlar. Vamos ver as próximas semanas.

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    Enquanto aguarda a definição sobre a SAF, o Vasco busca equilibrar a necessidade de reforçar o elenco para a sequência da temporada com a possibilidade de, em breve, ter um orçamento mais robusto para investir no mercado.

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