Cássia projeta retorno do Bahia após pausa da Data Fifa e mira sequência da temporada Atacante destacou a preparação das Mulheres de Aço e traçou metas para a temporada

O Bahia já iniciou a preparação para a sequência da temporada 2026. Após a pausa da Data Fifa, as Mulheres de Aço se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo, onde passaram por exames laboratoriais e realizaram atividades físicas acompanhadas pelas equipes de fisioterapia e fisiologia.

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A equipe Tricolor encerrou o primeiro semestre com uma campanha consistente. Em 13 partidas disputadas, soma sete vitórias, três empates e três derrotas, com 23 gols marcados e 16 sofridos. Agora, o foco está voltado para o mata-mata da Copa do Brasil Feminina.

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O primeiro compromisso do Bahia será no dia 21 de julho, às 20h, diante do Itabirito, na Arena do Jacaré, pelas oitavas de final da competição nacional.

Cássia aposta na evolução da equipe para o segundo semestre

Um dos principais nomes da equipe na temporada, a atacante Cássia destacou a intensidade da preparação e garantiu que o grupo chega motivado para os desafios do segundo semestre.

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— Nossa preparação nessa pré-temporada tem sido muito forte. Nossas métricas de treino têm aumentado justamente para nos ajudar nos nossos objetivos, que serão desafiadores, principalmente se tratando de uma classificação, que é o que buscamos. Então, nossa torcida pode continuar esperando bastante dedicação e entrega, como tem sido até aqui — afirmou.

Além da Copa do Brasil Feminina, o Bahia segue na disputa do Brasileirão Feminino Série A1 e do Campeonato Baiano Feminino em 2026.

Artilheira e líder de assistências da equipe na temporada, com cinco gols e duas assistências, Cássia também revelou suas metas para o restante do ano, tanto no aspecto individual quanto coletivo.

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— Individualmente, venho trabalhando bastante para continuar entre as artilheiras do Brasileirão Feminino e aumentar minha porcentagem de assistências. Com o grupo, espero classificar entre os oito melhores, de preferência entre a quarta e a quinta colocação, chegar a uma semifinal e, consequentemente, a uma final — concluiu.

Cássia, atacante do Bahia no CT Evaristo de Macedo(Foto: Letícia Martins/ EC Bahia)

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