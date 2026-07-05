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Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de Libertadores

O Cruzeiro fez muitos testes na vitória contra o Defensor-URU

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/07/2026 06:45
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Felipe Morais comemora gol contra o Defensor-URU Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Felipe Morais comemora gol contra o Defensor-URU Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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O Cruzeiro venceu, no último sábado (4), a equipe do Defensor-URU em amistoso com cara de Libertadores realizado no Independência. Apesar do caráter de 'jogo de preparação', o clima esquentou no Horto e a equipe comandada por Artur Jorge deixou uma boa impressão nos testes realizados.

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    • A semanas de um confronto importante contra o Flamengo pela Libertadores, o Cabuloso não encantou os mais de 19 mil torcedores, mas praticamente não sofreu em campo e testou algumas alternativas.

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    O time que entrou em campo contra o Defensor-URU pode ser o 11 inicial contra o Rubro-Negro, exceto pela presença de Rayan Lelis, que deverá ser substituído por Gabriel Pec, e pela dupla de zaga. Ressalte-se que, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, os mineiros não poderão contar com Lucas Romero e Fagner, suspensos.

    Primeiro tempo dominante

    O Cruzeiro entrou em campo com: Otávio; William, João Marcelo, Villalba, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Rayan Lelis, Sinisterra e Kaio Jorge.

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    • Nesse esquema, Matheus Henrique dividiu a função exercida por Lucas Romero com Gerson. Um dos dois sempre ajudava a dupla de zaga na construção das jogadas; às vezes, os dois, com o camisa 11 mais avançado.

    Diferente dos jogos oficiais, a Raposa pressionou a saída de bola adversária com quatro jogadores no Independência. No ataque, o Cabuloso buscava triangulações na entrada da área.

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    Sinisterra foi o jogador mais propositivo do amistoso do Cruzeiro. Jogando como ponta direita, ele infiltrava para dar espaço a Gabriel Rojas dar profundidade ou ia à linha de fundo para tentar cruzamentos, dando espaço ao lateral para ficar centralizado. Além dele, os outros atacantes também tiveram muita movimentação.

    Na primeira etapa, Sinisterra foi o primeiro a assustar com chute à direita do gol. Kaio Jorge aproveitou bobeada da defesa e abriu o placar, mas na segunda chance que teve, em velocidade, chutou desequilibrado e errou o alvo.

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    Kaio Jorge comemora gol dançando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Kaio Jorge comemora gol dançando em amistoso (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Segundo tempo de testes

    Para a segunda etapa, o Cruzeiro voltou dos vestiários mantendo apenas Otávio e Rayan Lelis, mas durante o jogo os substituiu. Contando todas as alterações, a Raposa ficou com: Vitor Lamounier; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kauã Moraes; Lucas Romero, Lucas Silva, Felipe Morais, Sinisterra, Neyser e Bruno Rodrigues.

    Destes testes, Artur Jorge teve respostas positivas e negativas. Começando pelas boas, o meio-campista Felipe Morais se destacou positivamente. Com personalidade, ele ajudou na construção, arrastando marcadores uruguaios e, no ataque, teve três bons arremates de fora da área. O segundo terminou no fundo do gol.

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    Resposta negativa foi a utilização de Bruno Rodrigues no meio. Enquanto Cria da Toca não entrou, o camisa 9 jogou fora da área, mas não conseguiu dar fluidez ao jogo. No ataque, não se destacou, mas também não teve boas oportunidades. Jogador jovem com grande potencial, Rayan Lelis também não aproveitou a chance e chegou a irritar companheiros de ataque em campo por decisões equivocadas.

    A péssima resposta foi de Neyser. Mais uma vez o colombiano teve bom posicionamento na área, driblou adversários, mas não conseguiu balançar as redes, mesmo com ao menos quatro boas oportunidades. Não piorou nas férias, mas segue com os mesmos defeitos.

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    (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Neyser tenta finalização de fora da área
    (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Neyser tenta finalização de fora da área

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