Eliminação do Brasil na Copa muda a volta do Brasileirão? Veja quando o campeonato retorna
Eliminação da Seleção Brasileira não altera o calendário da Série A
Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), o foco dos torcedores volta rapidamente para o futebol nacional. Com isso, uma das principais dúvidas é sobre a retomada do Brasileirão. ➡️Todas as notícias do Brasileirão no Lance!
Apesar da queda precoce do Brasil no Mundial, o resultado não altera o calendário da Série A. A programação da competição foi definida previamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e independe do desempenho da seleção na Copa.
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O Brasileirão será retomado em 16 de julho, apenas três dias antes da decisão do Mundial, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.
A reabertura da 19ª rodada, que encerra o primeiro turno, terá dois confrontos: Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, em Salvador.
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No dia 17 de julho, será a vez de Fluminense x Bragantino, no Maracanã, e Mirassol x Grêmio.
A sequência da rodada continua em 21 de julho, com Atlético-MG x Bahia. Já no dia 22, acontecem os duelos entre Coritiba x Palmeiras, Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR. O encerramento será em 23 de julho, com Corinthians x Remo.
Por que o Brasileirão recomeça antes do fim da Copa?
A CBF estruturou o calendário de 2026 para reduzir os impactos da paralisação provocada pela Copa do Mundo, disputada entre junho e julho. Por isso, optou por reiniciar a Série A antes mesmo da final do torneio.
Na prática, apenas os clubes que ainda tiverem jogadores defendendo suas seleções na reta decisiva do Mundial poderão sentir os efeitos da coincidência de datas. Para a maioria das equipes, a eliminação de seus atletas permitirá a reintegração gradual ao elenco.
Antes da pausa para a Copa, o Brasileirão havia concluído a 18ª rodada. Com a retomada, a competição entra na fase final do primeiro turno, reacendendo as disputas pela liderança, pelas vagas em competições continentais e pela permanência na elite do futebol brasileiro.
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