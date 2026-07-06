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Eliminação do Brasil na Copa muda a volta do Brasileirão? Veja quando o campeonato retorna

Eliminação da Seleção Brasileira não altera o calendário da Série A

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 14:56
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Torcida do Botafogo no Nilton Santos
Torcida do Botafogo no Nilton Santos Foto: Vitor Silva/Botafogo

Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), o foco dos torcedores volta rapidamente para o futebol nacional. Com isso, uma das principais dúvidas é sobre a retomada do Brasileirão. ➡️Todas as notícias do Brasileirão no Lance!

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    • Apesar da queda precoce do Brasil no Mundial, o resultado não altera o calendário da Série A. A programação da competição foi definida previamente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e independe do desempenho da seleção na Copa.

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    ➡️Eliminação do Brasil completa ciclo conturbado para a Copa do Mundo

    O Brasileirão será retomado em 16 de julho, apenas três dias antes da decisão do Mundial, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

    A reabertura da 19ª rodada, que encerra o primeiro turno, terá dois confrontos: Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, em Salvador.

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    • No dia 17 de julho, será a vez de Fluminense x Bragantino, no Maracanã, e Mirassol x Grêmio.

    A sequência da rodada continua em 21 de julho, com Atlético-MG x Bahia. Já no dia 22, acontecem os duelos entre Coritiba x Palmeiras, Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR. O encerramento será em 23 de julho, com Corinthians x Remo.

    Bernal chuta bola pelo Fluminense no Maracanã (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Bernal em ação pelo Fluminense no Maracanã no Brasileirão. (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Por que o Brasileirão recomeça antes do fim da Copa?

    A CBF estruturou o calendário de 2026 para reduzir os impactos da paralisação provocada pela Copa do Mundo, disputada entre junho e julho. Por isso, optou por reiniciar a Série A antes mesmo da final do torneio.

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    Na prática, apenas os clubes que ainda tiverem jogadores defendendo suas seleções na reta decisiva do Mundial poderão sentir os efeitos da coincidência de datas. Para a maioria das equipes, a eliminação de seus atletas permitirá a reintegração gradual ao elenco.

    Antes da pausa para a Copa, o Brasileirão havia concluído a 18ª rodada. Com a retomada, a competição entra na fase final do primeiro turno, reacendendo as disputas pela liderança, pelas vagas em competições continentais e pela permanência na elite do futebol brasileiro.

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