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As consequências do afastamento de Pedrinho da SAF do Vasco

Decisão judicial abre novo capítulo na crise administrativa do clube

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 08:30
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Presidente do Vasco, Pedrinho discursa durante apresentação de Coutinho em São Januário
Presidente do Vasco, Pedrinho discursa durante apresentação de Coutinho em São Januário (Fotos: Leandro Amorim/Vasco)

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O afastamento cautelar do presidente Pedrinho, do Conselho de Administração da Vasco SAF representa mais um momento delicado na história do Cruz-Maltino desde a criação da Sociedade Anônima do Futebol. A decisão da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também determinou o afastamento dos conselheiros Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias, provoca uma mudança significativa na estrutura de comando da SAF e levanta dúvidas sobre os próximos passos do projeto vascaíno.

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    A medida foi tomada após a análise de pedido apresentado pela 777 Carioca, antiga controladora da SAF, que apontou falhas de governança, dificuldades de fiscalização por parte do Conselho Fiscal, dúvidas sobre operações financeiras e contratações de atletas, além de questionamentos relacionados à transparência da gestão.

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    Embora a decisão tenha afastado Pedrinho do Conselho de Administração da SAF, a magistrada deixou claro que ele permanece na presidência Vasco da Gama associativo, que por sua vez continua exercendo o controle da empresa. Ainda assim, os efeitos da decisão podem repercutir diretamente no presente e no futuro do clube.

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    Intervenção inédita na gestão da SAF

    A principal consequência imediata é a nomeação de uma interventora judicial para supervisionar a administração da companhia. A advogada Samantha Mendes Longo foi escolhida para assumir a função, com a missão de restabelecer os mecanismos de governança e acompanhar uma auditoria independente que investigará procedimentos administrativos, operações financeiras e negociações envolvendo atletas.

    Na prática, decisões estratégicas da SAF passarão a ser acompanhadas por uma representante nomeada pelo Poder Judiciário, criando uma nova dinâmica de gestão dentro do futebol vascaíno.

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    Pedrinho fala durante entrevista coletiva do Vasco
    Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco, mas segue sendo presidente do clube associativo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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    Outro efeito relevante da decisão é a realização de uma auditoria independente. O trabalho deverá examinar contratos, controles internos, aprovações de investimentos e processos de contratação de jogadores.

    Dependendo das conclusões da auditoria, o Vasco poderá enfrentar desde simples recomendações de ajuste administrativo até investigações mais amplas envolvendo eventuais irregularidades na condução da SAF.

    A auditoria também será fundamental para esclarecer dúvidas levantadas pelo Conselho Fiscal sobre gastos superiores a R$ 100 milhões em contratações de atletas durante o período de recuperação judicial.

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    Impacto na venda da SAF

    A busca por um novo investidor pode ser diretamente afetada pela decisão. Embora a juíza tenha deixado claro que eventuais negociações não estão proibidas, a existência de uma intervenção judicial e de uma auditoria em andamento tende a aumentar a cautela de potenciais compradores.

    Investidores normalmente exigem segurança jurídica e previsibilidade financeira antes de concluir operações desse porte. Com a atual disputa envolvendo a 777 e a abertura de novas apurações, qualquer processo de venda poderá se tornar mais complexo e demorado.

    A venda estava engatilhada com o grupo comandado por Marcos Lamacchia, com essa alteração é provável que a conclusão da negociação não seja tão simples.

    Maior rigor na recuperação

    A decisão também fortalece o controle judicial sobre a recuperação financeira do grupo Vasco. A magistrada demonstrou preocupação com a compatibilidade entre os investimentos realizados no futebol e a realidade financeira da SAF, atualmente submetida à recuperação judicial.

    Com isso, futuras decisões relacionadas a gastos relevantes poderão enfrentar um grau maior de fiscalização, especialmente em relação à contratação de atletas e à utilização de recursos financeiros.

    Ou seja, isso pode afertar diretamente a busca por reforços nesta janela. O Cruz-Maltino tinha uma negociação avançada com o Real Betis pelo volante Nelson Deossa, mas esse novo capítulo pode alterar a situação.

    Nelson Deossa posa para foto em apresentação no Real Betis
    Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto: Reprodução)

    Vasco pode recorrer a decisão

    O Vasco poderá tentar reverter o afastamento dos conselheiros nas instâncias superiores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Caso isso ocorra, o clube poderá enfrentar um período prolongado de disputa judicial, aumentando a instabilidade institucional justamente em um momento considerado decisivo para o futuro da SAF.

    O que está em jogo?

    Mais do que o afastamento de Pedrinho, a decisão coloca em discussão o modelo de governança da Vasco SAF e a condução do processo de recuperação financeira da instituição.

    Os próximos meses serão determinantes para definir se a intervenção judicial servirá como instrumento de reorganização administrativa ou se abrirá uma nova frente de conflito entre o clube, a SAF, a 777 e os futuros investidores interessados no projeto vascaíno.

    Enquanto isso, a torcida acompanha com preocupação um cenário que pode influenciar diretamente os rumos esportivos, financeiros e institucionais do Vasco nos próximos anos.

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