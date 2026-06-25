As consequências do afastamento de Pedrinho da SAF do Vasco Decisão judicial abre novo capítulo na crise administrativa do clube

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O afastamento cautelar do presidente Pedrinho, do Conselho de Administração da Vasco SAF representa mais um momento delicado na história do Cruz-Maltino desde a criação da Sociedade Anônima do Futebol. A decisão da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também determinou o afastamento dos conselheiros Christiano Borges Stockler Campos e Felipe Passos Elias, provoca uma mudança significativa na estrutura de comando da SAF e levanta dúvidas sobre os próximos passos do projeto vascaíno.

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A medida foi tomada após a análise de pedido apresentado pela 777 Carioca, antiga controladora da SAF, que apontou falhas de governança, dificuldades de fiscalização por parte do Conselho Fiscal, dúvidas sobre operações financeiras e contratações de atletas, além de questionamentos relacionados à transparência da gestão.

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Embora a decisão tenha afastado Pedrinho do Conselho de Administração da SAF, a magistrada deixou claro que ele permanece na presidência Vasco da Gama associativo, que por sua vez continua exercendo o controle da empresa. Ainda assim, os efeitos da decisão podem repercutir diretamente no presente e no futuro do clube.

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Intervenção inédita na gestão da SAF

A principal consequência imediata é a nomeação de uma interventora judicial para supervisionar a administração da companhia. A advogada Samantha Mendes Longo foi escolhida para assumir a função, com a missão de restabelecer os mecanismos de governança e acompanhar uma auditoria independente que investigará procedimentos administrativos, operações financeiras e negociações envolvendo atletas.

Na prática, decisões estratégicas da SAF passarão a ser acompanhadas por uma representante nomeada pelo Poder Judiciário, criando uma nova dinâmica de gestão dentro do futebol vascaíno.

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Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco, mas segue sendo presidente do clube associativo (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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Outro efeito relevante da decisão é a realização de uma auditoria independente. O trabalho deverá examinar contratos, controles internos, aprovações de investimentos e processos de contratação de jogadores.

Dependendo das conclusões da auditoria, o Vasco poderá enfrentar desde simples recomendações de ajuste administrativo até investigações mais amplas envolvendo eventuais irregularidades na condução da SAF.

A auditoria também será fundamental para esclarecer dúvidas levantadas pelo Conselho Fiscal sobre gastos superiores a R$ 100 milhões em contratações de atletas durante o período de recuperação judicial.

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Impacto na venda da SAF

A busca por um novo investidor pode ser diretamente afetada pela decisão. Embora a juíza tenha deixado claro que eventuais negociações não estão proibidas, a existência de uma intervenção judicial e de uma auditoria em andamento tende a aumentar a cautela de potenciais compradores.

Investidores normalmente exigem segurança jurídica e previsibilidade financeira antes de concluir operações desse porte. Com a atual disputa envolvendo a 777 e a abertura de novas apurações, qualquer processo de venda poderá se tornar mais complexo e demorado.

A venda estava engatilhada com o grupo comandado por Marcos Lamacchia, com essa alteração é provável que a conclusão da negociação não seja tão simples.

Maior rigor na recuperação

A decisão também fortalece o controle judicial sobre a recuperação financeira do grupo Vasco. A magistrada demonstrou preocupação com a compatibilidade entre os investimentos realizados no futebol e a realidade financeira da SAF, atualmente submetida à recuperação judicial.

Com isso, futuras decisões relacionadas a gastos relevantes poderão enfrentar um grau maior de fiscalização, especialmente em relação à contratação de atletas e à utilização de recursos financeiros.

Ou seja, isso pode afertar diretamente a busca por reforços nesta janela. O Cruz-Maltino tinha uma negociação avançada com o Real Betis pelo volante Nelson Deossa, mas esse novo capítulo pode alterar a situação.

Nelson Deossa, do Real Betis, interessa ao Vasco (Foto: Reprodução)

Vasco pode recorrer a decisão

O Vasco poderá tentar reverter o afastamento dos conselheiros nas instâncias superiores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Caso isso ocorra, o clube poderá enfrentar um período prolongado de disputa judicial, aumentando a instabilidade institucional justamente em um momento considerado decisivo para o futuro da SAF.

O que está em jogo?

Mais do que o afastamento de Pedrinho, a decisão coloca em discussão o modelo de governança da Vasco SAF e a condução do processo de recuperação financeira da instituição.

Os próximos meses serão determinantes para definir se a intervenção judicial servirá como instrumento de reorganização administrativa ou se abrirá uma nova frente de conflito entre o clube, a SAF, a 777 e os futuros investidores interessados no projeto vascaíno.

Enquanto isso, a torcida acompanha com preocupação um cenário que pode influenciar diretamente os rumos esportivos, financeiros e institucionais do Vasco nos próximos anos.

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