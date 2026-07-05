Transferência de Gabriel Pec para o Cruzeiro pode beneficiar os cofres do Vasco Transferência de Gabriel Pec para o Cruzeiro pode beneficiar os cofres do Vasco

A possível transferência de Gabriel Pec do LA Galaxy para o Cruzeiro representa uma excelente notícia para os cofres do Vasco. O clube carioca poderá arrecadar cerca de R$ 21,7 milhões com a negociação, graças ao percentual de direitos econômicos que manteve na venda do atacante aos Estados Unidos e ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

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O Cruzeiro está próximo de concluir a contratação do jogador por aproximadamente 12 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões). Como o Vasco preservou 30% dos direitos econômicos de Gabriel Pec quando o vendeu ao LA Galaxy, em janeiro de 2024, terá direito a aproximadamente R$ 18,9 milhões. Além disso, o clube ainda receberá cerca de R$ 2,8 milhões referentes ao mecanismo de solidariedade, por ter sido o formador do atleta.

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Gabriel Pec foi negociado com o LA Galaxy no início de 2024 por 10 milhões de dólares, cerca de R$ 48,9 milhões na cotação da época. A diretoria vascaína conseguiu incluir na negociação a manutenção de 30% dos direitos econômicos do atacante, estratégia que agora pode gerar um retorno financeiro significativo.

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Revelado nas categorias de base do Vasco, Pec chegou ao clube aos oito anos de idade e estreou como profissional em 2019. Vestindo a camisa cruz-maltina, disputou 170 partidas, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências. Sua melhor temporada foi em 2023, quando balançou as redes 14 vezes em 50 jogos, antes de ser negociado com o futebol norte-americano.

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Gabriel Pec dando entrevista coletiva no Vasco (Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

Nos Estados Unidos, o atacante rapidamente se tornou um dos principais destaques da Major League Soccer. Em 101 partidas pelo LA Galaxy, marcou 43 gols e foi peça fundamental na conquista da MLS. Em 2024, liderou a liga em participações diretas em gols, com 34, superando até Lionel Messi, que terminou a temporada com 32. Na campanha do título, ainda brilhou na semifinal ao marcar dois gols contra o Minnesota.

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O desempenho também lhe garantiu uma vaga no MLS All-Star e o reconhecimento como a melhor contratação da liga em sua temporada de estreia. Em 2025, manteve o bom rendimento com 15 participações em gols em 40 partidas e iniciou 2026 em grande fase, somando outras 15 participações em apenas 20 jogos.

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O jogador desembarcou em Belo Horizonte neste domingo (5) para realizar exames médicos e assinar com o Cruzeiro. Caso a transferência para o Cruzeiro seja oficializada, a negociação representará uma importante injeção financeira para o Vasco, fruto de uma cláusula que pode render dividendos muito além da venda original do atleta.