Argentina prepara três mudanças para jogo das oitavas de final da Copa do Mundo
Albiceleste encara o Egito em busca de vaga nas quartas de final
A Argentina prepara três mudanças para o jogo contra o Egito, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta terça-feira (7). Após a dramática vitória sobre Cabo Verde por 3 a 2, Lionel Scaloni testou uma nova escalação em busca de uma vaga nas quartas de final.
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Com isso, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico e Leandro Paredes ganham força para entrar nos lugares de Lautaro Martínez, Facundo Medina e Thiago Almada no time titular da Argentina. Nicolás González não está descartado para assumir a vaga do ex-jogador do Botafogo.
No entanto, Leandro Paredes teve uma atuação elogiada contra Cabo Verde e faria com que Mac Allister jogasse mais próximo dos atacantes. O meia do Liverpool tem se doado atuando como um primeiro homem de meio-campo na Copa do Mundo.
Por outro lado, Julián Álvarez deve assumir o comando de ataque ao lado de Messi, enquanto Tagliafico recupera a posição de titular após ter lidado com uma pequena lesão na panturrilha antes da Copa do Mundo. A Argentina cogita essas mudanças em busca de um jogo mais tranquilo e menos dramático do que viveu na fase de 16 avos de final.
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Veja a provável escalação da Argentina contra o Egito
Com isso, a Argentina deve entrar em campo para enfrentar o Egito com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.
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