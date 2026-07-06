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Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saída

A Raposa deve perder um de seus jogadores mais valiosos e importantes

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/07/2026 06:15
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Jogadores do Cruzeiro perfilados no Mineirão
Jogadores do Cruzeiro perfilados no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro vive um momento de trocas em seu elenco e ainda não empolgou os torcedores com sua postura no mercado da bola. Até o momento, a Raposa contratou Gabriel Rojas e Gabriel Pec, mas se despediu de alguns atletas, os principais sendo Kaiki, negociado com o Como, e Christian, que está por detalhes de fechar com o Krasnodar, da Rússia.

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    • Caso a saída do camisa 88 se concretize, o técnico Artur Jorge perderá um dos jogadores mais valorizados no mercado. Atualmente, o meio-atacante é avaliado em cerca de 12 milhões de euros. A tendência é que os russos paguem cerca de 11 milhões de dólares (aproximadamente R$ 56 milhões na cotação atual).

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    Com base nos dados do Transfermarkt, Christian é o quinto jogador mais caro do Cruzeiro, junto com Fabrício Bruno. Abaixo, o Lance! lista os cinco atletas mais valorizados pelo mercado da bola do elenco celeste.

    Christian, um dos jogadores mais caros do Cruzeiro, se aquece ao lado de Lucas Silva
    Christian, um dos jogadores mais caros do Cruzeiro, se aquece ao lado de Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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    • Kaio Jorge - 25 milhões de euros (R$ 148 milhões na cotação atual)

    Contratado em 2024 por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 41,3 milhões na cotação da época), o atacante viveu seu momento de maior valorização no mercado no início deste ano, quando chegou a ser especulado em 26 milhões de euros.

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    Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o atacante é peça fundamental no time de Artur Jorge e chegou a estar na mira do Flamengo. Atualmente, ele é o quarto jogador mais caro do Brasileirão, ao lado de Flaco López, atrás apenas de Paquetá, Danilo e Vitor Roque, e o 31º brasileiro mais valioso no mercado da bola.

    Gerson - 18 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual)

    Maior contratação da história do Cruzeiro, o Coringa chegou à Toca da Raposa II no início deste ano. Na época, a equipe mineira investiu 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 169 milhões na cotação da época).

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    Inicialmente, ele encontrou dificuldades para se adaptar à equipe, mas com a chegada de Artur Jorge, evoluiu no meio de campo celeste. Atualmente, é o décimo jogador mais caro do Campeonato Brasileiro e o 53º brasileiro mais valioso.

    Matheus Pereira - 14 milhões de euros (R$ 83 milhões na cotação atual)

    Camisa 10 celeste, Matheus Pereira é o terceiro jogador mais caro do Cruzeiro. Foi contratado em definitivo em 2024, após empréstimo, por cerca de 5 milhões de euros, e se tornou referência técnica, ídolo da torcida e valorizado no mercado.

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    No início da última temporada, o meia esteve perto de deixar Belo Horizonte rumo ao futebol russo, mas desistiu de última hora. Atualmente, é o maestro do time de Artur Jorge, o 18º jogador mais valioso da Série A e o 79º jogador brasileiro mais caro do mundo.

    Fabrício Bruno - 12 milhões de euros (R$ 71 milhões na cotação atual)

    Contratado no início da última temporada por 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões na cotação da época), Fabrício Bruno é peça-chave na defesa celeste. Nesta temporada, seu parceiro Villalba foi trocado por Jonathan Jesus no time titular, mas o defensor manteve-se firme na equipe.

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    Atualmente, ele é o 24º jogador mais caro do Brasileirão e o 85º brasileiro mais valorizado no mundo. Vive seu melhor momento de valorização na carreira.

    Christian - 12 milhões de euros (R$ 71 milhões na cotação atual)

    De saída da Raposa, o meio-atacante fecha o top 5 dos jogadores mais valorizados do Cruzeiro. Deve ser anunciado em breve pelo Krasnodar, da Rússia, que deve desembolsar 11 milhões de dólares, cerca de R$ 56 milhões.

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    Jogador versátil do elenco do Cruzeiro, ele atua em praticamente todas as posições do meio de campo para frente, exceto como centroavante. Cristian chegou à Toca da Raposa II no fim de 2024, quando o Cabuloso desembolsou R$ 23,9 milhões para tirá-lo do Athletico-PR.

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