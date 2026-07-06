Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saída A Raposa deve perder um de seus jogadores mais valiosos e importantes

O Cruzeiro vive um momento de trocas em seu elenco e ainda não empolgou os torcedores com sua postura no mercado da bola. Até o momento, a Raposa contratou Gabriel Rojas e Gabriel Pec, mas se despediu de alguns atletas, os principais sendo Kaiki, negociado com o Como, e Christian, que está por detalhes de fechar com o Krasnodar, da Rússia.

Caso a saída do camisa 88 se concretize, o técnico Artur Jorge perderá um dos jogadores mais valorizados no mercado. Atualmente, o meio-atacante é avaliado em cerca de 12 milhões de euros. A tendência é que os russos paguem cerca de 11 milhões de dólares (aproximadamente R$ 56 milhões na cotação atual).

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Com base nos dados do Transfermarkt, Christian é o quinto jogador mais caro do Cruzeiro, junto com Fabrício Bruno. Abaixo, o Lance! lista os cinco atletas mais valorizados pelo mercado da bola do elenco celeste.

Christian, um dos jogadores mais caros do Cruzeiro, se aquece ao lado de Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro

Kaio Jorge - 25 milhões de euros (R$ 148 milhões na cotação atual)

Contratado em 2024 por 7,2 milhões de euros (cerca de R$ 41,3 milhões na cotação da época), o atacante viveu seu momento de maior valorização no mercado no início deste ano, quando chegou a ser especulado em 26 milhões de euros.

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Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o atacante é peça fundamental no time de Artur Jorge e chegou a estar na mira do Flamengo. Atualmente, ele é o quarto jogador mais caro do Brasileirão, ao lado de Flaco López, atrás apenas de Paquetá, Danilo e Vitor Roque, e o 31º brasileiro mais valioso no mercado da bola.

Gerson - 18 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual)

Maior contratação da história do Cruzeiro, o Coringa chegou à Toca da Raposa II no início deste ano. Na época, a equipe mineira investiu 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 169 milhões na cotação da época).

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Inicialmente, ele encontrou dificuldades para se adaptar à equipe, mas com a chegada de Artur Jorge, evoluiu no meio de campo celeste. Atualmente, é o décimo jogador mais caro do Campeonato Brasileiro e o 53º brasileiro mais valioso.

Matheus Pereira - 14 milhões de euros (R$ 83 milhões na cotação atual)

Camisa 10 celeste, Matheus Pereira é o terceiro jogador mais caro do Cruzeiro. Foi contratado em definitivo em 2024, após empréstimo, por cerca de 5 milhões de euros, e se tornou referência técnica, ídolo da torcida e valorizado no mercado.

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No início da última temporada, o meia esteve perto de deixar Belo Horizonte rumo ao futebol russo, mas desistiu de última hora. Atualmente, é o maestro do time de Artur Jorge, o 18º jogador mais valioso da Série A e o 79º jogador brasileiro mais caro do mundo.

Fabrício Bruno - 12 milhões de euros (R$ 71 milhões na cotação atual)

Contratado no início da última temporada por 7 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões na cotação da época), Fabrício Bruno é peça-chave na defesa celeste. Nesta temporada, seu parceiro Villalba foi trocado por Jonathan Jesus no time titular, mas o defensor manteve-se firme na equipe.

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Atualmente, ele é o 24º jogador mais caro do Brasileirão e o 85º brasileiro mais valorizado no mundo. Vive seu melhor momento de valorização na carreira.

Christian - 12 milhões de euros (R$ 71 milhões na cotação atual)

De saída da Raposa, o meio-atacante fecha o top 5 dos jogadores mais valorizados do Cruzeiro. Deve ser anunciado em breve pelo Krasnodar, da Rússia, que deve desembolsar 11 milhões de dólares, cerca de R$ 56 milhões.

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Jogador versátil do elenco do Cruzeiro, ele atua em praticamente todas as posições do meio de campo para frente, exceto como centroavante. Cristian chegou à Toca da Raposa II no fim de 2024, quando o Cabuloso desembolsou R$ 23,9 milhões para tirá-lo do Athletico-PR.

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