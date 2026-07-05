Yuri Alberto busca recuperar números em meio à incerteza sobre o futuro no Corinthians Atacante tenta retomar o protagonismo ofensivo enquanto convive com especulações sobre uma possível saída do Corinthians

O atacante Yuri Alberto ainda tem seu futuro incerto no Corinthians. Um dos principais nomes da equipe comandada por Fernando Diniz, o jogador falou sobre uma possível saída pouco antes da pausa do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. Na ocasião, na Neo Química Arena, o camisa 9 disse que "busca novos ares".

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Nesta temporada, Yuri Alberto já entrou em campo em 29 oportunidades, sendo 24 delas como titular. O número de gols, no entanto, pode melhorar, já que o camisa 9 é uma das principais peças ofensivas atualmente. Foram apenas seis gols, além de quatro assistências, sendo as duas última contra o Grêmio, último desafio do Alvinegro antes do Mundial de Seleções.

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Na temporada passada, por exemplo, Yuri Alberto fechou o ano com 19 gols e três assistências em 58 jogos, sendo 45 como titular da equipe alvinegra. Ou seja, o número de gols ainda está longe levando em consideração que a segunda parte do calendário brasileiro terá início no final deste mês.

Após a repercussão sobre buscar "novos ares", o jogador se pronciou e disse que "nunca escondeu o desejo de jogar fora um dia"

— Mas hoje não existe nenhuma proposta. E, se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível — disse Yuri Alberto.

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No mês passado, o presidente do clube, Osmar Stabile, comentou sobre o assunto. Em entrevista à TMC, o cartola apontou que as declarações do camisa 9 podem ter sido induzidas por seu empresário.

O presidente ainda revelou que as chances de vender Yuri Alberto são nulas e apontou os valores que poderiam iniciar uma conversa para negociação.

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— Não tem, não (chance de vender o Yuri). O Corinthians tem um percentual, um valor estipulado por esse percentual: 20 milhões de euros. Se vier, a gente libera. Se não quiserem, podem pagar a multa rescisória, também — disse Stabile.

Números de Yuri Alberto no Corinthians

Até o momento, o jogador, que está no Corinthians desde 2022, disputou 235 jogos, sendo 201 como titular. Foram 82 gols e 24 assistências neste período.

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