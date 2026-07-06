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Parreira tem estado de saúde agravado e segue internado em UTI no Rio

Ex-técnico da seleção está sob ventilação mecânica e faz hemodiálise

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 12:07
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Homenagem - Parreira
Parreira comandou o Fluminense no título da Série C em 1999 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo (5), o quadro clínico é considerado estável, apesar da gravidade.

  • Carlos Alberto Parreira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Saúde de Parreira: ex-técnico tem piora e volta a respirar por aparelhos

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  • Bergisch Gladbach; Alemanha; Estadio SSG90; 20/06/2006; Futebol; Copa do Mundo 2006. Treino da Selecao Brasileira. Tecnico Parreira; Foto Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!; Digital;

    Saúde de Parreira: ex-técnico respira sem aparelhos após cirurgia

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  • Carlos Alberto Parreira utilizando uniforme da comissão técnica da África do Sul

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    • Parreira está hospitalizado desde o dia 16 de junho após ser diagnosticado com uma inflamação pulmonar. Durante a internação, a doença evoluiu para uma infecção pulmonar que comprometeu o funcionamento dos rins, exigindo tratamento intensivo.

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    Infecção levou à retomada da sedação

    Segundo o hospital, a piora do quadro infeccioso fez com que a equipe médica voltasse a sedar o ex-treinador na última sexta-feira (3). Ele também precisou retornar ao suporte ventilatório mecânico para auxiliar a respiração.

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    • Além disso, Parreira passou a realizar sessões de hemodiálise, procedimento indicado quando os rins deixam de filtrar adequadamente o sangue em razão das complicações clínicas.

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    Carlos Alberto Parreira, ex-técnico do Brasil na conquista do tetracampeonato mundial, na beira do campo durante jogo da Seleção Brasileira
    Parreira foi tetracampeão no comando da Seleção Brasileira em 1994 (Vanderlei Almeida / AFP)

    Boletim médico sobre Parreira:

    Em nota, o Hospital Samaritano Barra informou que Carlos Alberto Parreira continua internado na UTI e segue dependente de suporte intensivo.

    "O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise. No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo", informou o hospital.

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    ➡️Parreira passa por cirurgia bem-sucedida após complicação pulmonar

    Carreira marcada por Copas do Mundo

    Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira participou de sete edições da Copa do Mundo. Como técnico da Seleção Brasileira, conquistou o tetracampeonato mundial em 1994 e voltou a comandar a equipe na edição de 2006. Em 2014, exerceu a função de coordenador técnico da seleção.

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    Antes disso, integrou a comissão técnica da equipe campeã da Copa do Mundo de 1970 como preparador físico. No futebol internacional, também comandou as seleções do Kuwait (1982), dos Emirados Árabes Unidos (1990), da Arábia Saudita (1998) e da África do Sul (2010).

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