Parreira tem estado de saúde agravado e segue internado em UTI no Rio Ex-técnico da seleção está sob ventilação mecânica e faz hemodiálise

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. De acordo com boletim médico divulgado neste domingo (5), o quadro clínico é considerado estável, apesar da gravidade.

Parreira está hospitalizado desde o dia 16 de junho após ser diagnosticado com uma inflamação pulmonar. Durante a internação, a doença evoluiu para uma infecção pulmonar que comprometeu o funcionamento dos rins, exigindo tratamento intensivo.

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Infecção levou à retomada da sedação

Segundo o hospital, a piora do quadro infeccioso fez com que a equipe médica voltasse a sedar o ex-treinador na última sexta-feira (3). Ele também precisou retornar ao suporte ventilatório mecânico para auxiliar a respiração.

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Além disso, Parreira passou a realizar sessões de hemodiálise, procedimento indicado quando os rins deixam de filtrar adequadamente o sangue em razão das complicações clínicas.

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Parreira foi tetracampeão no comando da Seleção Brasileira em 1994 (Vanderlei Almeida / AFP)

Boletim médico sobre Parreira:

Em nota, o Hospital Samaritano Barra informou que Carlos Alberto Parreira continua internado na UTI e segue dependente de suporte intensivo.

"O paciente apresentou um quadro infeccioso pulmonar com repercussão na função renal. Por conta dessa complicação, Parreira voltou a ser sedado e a respirar com auxílio de aparelhos, além de necessitar de hemodiálise. No momento, apesar de grave, ele encontra-se estável e dependente do suporte intensivo", informou o hospital.

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Carreira marcada por Copas do Mundo

Um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira participou de sete edições da Copa do Mundo. Como técnico da Seleção Brasileira, conquistou o tetracampeonato mundial em 1994 e voltou a comandar a equipe na edição de 2006. Em 2014, exerceu a função de coordenador técnico da seleção.

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Antes disso, integrou a comissão técnica da equipe campeã da Copa do Mundo de 1970 como preparador físico. No futebol internacional, também comandou as seleções do Kuwait (1982), dos Emirados Árabes Unidos (1990), da Arábia Saudita (1998) e da África do Sul (2010).