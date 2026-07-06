Quanto o Corinthians precisa pagar para manter trio emprestado?
Atacante ganhou espaço e correspondeu, enquanto dupla busca de maior protagonismo
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O Corinthians conta em seu atual elenco com três jogadores emprestados que ainda buscam mais espaço e melhores atuações para, de certa forma, permanecerem na equipe no próximo ano.
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Os três atletas já receberam oportunidades na temporada, mas apenas Kaio César conseguiu aproveitar a sequência para se firmar e ganhar destaque. Allan e Matheus Pereira, por sua vez, ainda buscam mais minutos em campo para mostrar serviço e convencer a comissão técnica. Os jogadores, inclusive, possuem valores de compra definidos para uma permanência em definitivo.
Veja abaixo a situação dos emprestados no Corinthians
Kaio César - atacante - 31/12/2026
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O atacante foi anunciado em janeiro, mas demorou para emplacar uma sequência, principalmente após sofrer duas lesões. A primeira foi uma lesão no músculo posterior da coxa direita, em fevereiro. A segunda, uma inflamação perifibrótica na mesma região de uma lesão anterior.
Após se recuperar, conseguiu ganhar espaço e foi para a pausa da Copa do Mundo em alta, após marcar na vitória sobre o Grêmio, fora de casa.
— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.
Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.
Números pelo Corinthians:
- 14 jogos (4 titular)
- 552 minutos jogados (39 mins por jogo)
- 1 gol
- 2 assistências
- 184 mins p/ participar de gol
- 15 finalizações (6 no gol) no total
- 1.1 finalizações por jogo
- 15.0 finalizações p/ marcar gol
- 100% conversão de chances claras
- 2 grandes chances criadas
- 0.9 passe decisivo por jogo
- 1.6 dribles certos (53% de acerto) por jogo
- 61% eficiência nos duelos
- 1.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.97
Allan - volante - 31/12/2026
O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.
O jogador está emprestado pelo Flamengo, com contrato válido até o final da temporada. Para garantir o volante em definitivo, o Corinthians terá que pagar a opção de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões na cotação atual).
Números pelo Corinthians:
- 22 jogos (12 titular)
- 11 finalizações (2 no gol) no total
- 0.5 finalizações por jogo
- 0.4 passe decisivo por jogo
- 0.4 dribles certos (72% de acerto) por jogo
- 87% acerto no passe
- 53% acerto no passe longo
- 2.5 bolas recuperadas por jogo
- 1.1 desarmes por jogo
- 0.8 interceptações por jogo
- 58% eficiência nos duelos
- 0.7 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.80
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Matheus Pereira - volante - 31/12/2026
Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. Das 16 partidas do Timão sob o comando do treinador, disputou apenas seis, sendo duas como titular.
O jogador está emprestado pelo Fortaleza, com contrato válido até o final da temporada. O Timão terá que desembolsar 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões na cotação atual) ao término do contrato se quiser manter Matheus Pereira em definitivo. Cabe ressaltar que, para contar com o jogador por empréstimo, o Corinthians pagou R$ 1,8 milhão.
Números pelo Corinthians:
- 19 jogos (11 titular)
- 15 finalizações (2 no gol) no total
- 0.8 finalizações por jogo
- 0.4 passe decisivo por jogo
- 0.2 dribles certos (57% de acerto) por jogo
- 85% acerto no passe
- 71% acerto no passe longo
- 3.2 bolas recuperadas por jogo
- 0.7 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 49% eficiência nos duelos
- 0.2 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.82
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