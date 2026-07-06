logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cruzeiro solicita retorno de goleiro emprestado

O arqueiro estava no Avaí desde o início da temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
06/07/2026 14:27
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Léo Aragão em treinamento pelo Cruzeiro
Léo Aragão em treinamento pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com Cássio lesionado, Otávio ocupando o posto de titular Matheus Cunha no banco de reservas, o Cruzeiro solicitou o retorno do goleiro Léo Aragão, que estava emprestado ao Avaí.

  • Jogadores do Cruzeiro perfilados no Mineirão

    Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saída

    Cruzeiro
    Há 20 horas
  • Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy (Foto: Reprodução Instagram)

    Transferência de Gabriel Pec para o Cruzeiro pode beneficiar os cofres do Vasco

    Vasco
    Há 1 dia
  • Felipe Morais comemora gol contra o Defensor-URU Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de Libertadores

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Segundo apuração do Lance!, o jogador está retornando à Toca da Raposa II e não atua mais pela equipe catarinense.

    ➡️Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saída

    ➡️Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de Libertadores

    O Cruzeiro ativou uma cláusula no contrato e solicitou a volta imediata do atleta. Léo Aragão estava emprestado ao Avaí desde o início do ano e seu vínculo seria encerrado em dezembro.

    continua após a publicidade
  • Portugal x Espanha - Copa do Mundo - Lance!TV

    AO VIVO: Assista ao duelo entre Portugal e Espanha com o Lance!TV

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Ancelotti acompanha a partida entre Brasil x Noruega

    Onde Ancelotti errou? As decisões que derrubaram o Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas
  • Muller durante programa da TV Gazeta

    Müller defende demissão de Ancelotti e define substituto ideal para o Brasil

    Copa do Mundo 2026
    Há 39 minutos

    • Com o retorno do goleiro, o Cruzeiro terá cinco nomes na posição: Cássio, Otávio, Matheus Cunha, Vitor Lamounier e Marcelo Eráclito.

    Léo Aragão em treinamento pelo Cruzeiro
    Léo Aragão em treinamento pelo Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    ➡️ Em amistoso quente, Cruzeiro vence Defensor-URU no Independência

    No entanto, Matheus Cunha pode ser negociado nesta janela de transferências. No amistoso do último sábado, o técnico Artur Jorge optou por dar mais espaço para Vitor Lamounier do que para o ex-Flamengo.

    A informação sobre o retorno de Léo Aragão ao Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Léo Aragão no Avaí

    Considerado titular na equipe comandada por Cauan de Almeida, o goleiro perdeu os últimos jogos na Série B devido a uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita.

    continua após a publicidade

    No período em que atuou pelo Leão da Ilha, Léo Aragão disputou 22 partidas, não sofreu gols em oito jogos e tomou 27 ao todo.

    + Aposte em jogos do Cruzeiro!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Cruzeiro perfilados no Mineirão

    Cruzeiro

    Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saída

    Há 8 horas
    Felipe Morais comemora gol contra o Defensor-URU Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Cruzeiro

    Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de Libertadores

    Há 1 dia
    Artur Jorge dá entrevista coletiva

    Cruzeiro

    Artur Jorge fala sobre ação do Cruzeiro no mercado: 'Me preocupo mais com as saídas'

    Há 1 dia
    Gabriel Rojas em estreia pelo Cruzeiro (Foto Gustavo AleixoCruzeiro)

    Fora de Campo

    Torcida do Cruzeiro avalia estreia de Rojas: 'Já sabíamos'

    Há 1 dia
    Felipe Morais dá entrevista na zona mista (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    Cruzeiro

    Joia do Cruzeiro revela apoio de Matheus Pereira: 'Me colocou debaixo do braço'

    Há 2 dias
    Artur Jorge dá entrevista coletiva

    Cruzeiro

    Artur Jorge avalia que Cruzeiro manteve identidade em 'jogo de preparação'

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Kaio Jorge comemora gol dançando

    Em amistoso quente, Cruzeiro vence Defensor-URU no Independência

    Campeonato Brasileiro retornará no dia 16 de julho (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

    Veja os gols de Cruzeiro x Defensor: Kaio Jorge e Felipe Morais marcam

    Gabriel Rojas chegando ao Independência

    Com estreia, Artur Jorge define escalação do Cruzeiro para amistoso

    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Quem joga? Veja os disponíveis do Cruzeiro para o amistoso contra o Defensor-URU

    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo

    Jogador do Cruzeiro exalta campanha da Argentina na Copa do Mundo: 'Todos curtem'

    Gabriel Pec dando entrevista no Los Angeles Galaxy

    Perto do Cruzeiro, Gabriel Pec já superou Messi em estatística na MLS; conheça trajetória do atacante

    Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

    Kaiki com uniforme retrô do Como, da Itália

    Fàbregas exalta chegada de Kaiki, ex-Cruzeiro: 'Lateral moderno'

    Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II

    Amistosos e mudanças no elenco: confira planos do Cruzeiro para a intertemporada

    Kaike Bruno é apresentado como atleta do Como 1907 (Foto: Divulgação/Como1907)

    Torcedores do Cruzeiro se despedem de Kaiki Bruno: 'Cuidem bem'

    Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy

    Cruzeiro ajusta detalhes com o Galaxy e tem data prevista para chegada de Gabriel Pec

    Kaiki em treino na Toca da Raposa II (

    Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como