Cruzeiro solicita retorno de goleiro emprestado
O arqueiro estava no Avaí desde o início da temporada
Com Cássio lesionado, Otávio ocupando o posto de titular Matheus Cunha no banco de reservas, o Cruzeiro solicitou o retorno do goleiro Léo Aragão, que estava emprestado ao Avaí.
Segundo apuração do Lance!, o jogador está retornando à Toca da Raposa II e não atua mais pela equipe catarinense.
➡️Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saída
➡️Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de Libertadores
O Cruzeiro ativou uma cláusula no contrato e solicitou a volta imediata do atleta. Léo Aragão estava emprestado ao Avaí desde o início do ano e seu vínculo seria encerrado em dezembro.
Com o retorno do goleiro, o Cruzeiro terá cinco nomes na posição: Cássio, Otávio, Matheus Cunha, Vitor Lamounier e Marcelo Eráclito.
➡️ Em amistoso quente, Cruzeiro vence Defensor-URU no Independência
No entanto, Matheus Cunha pode ser negociado nesta janela de transferências. No amistoso do último sábado, o técnico Artur Jorge optou por dar mais espaço para Vitor Lamounier do que para o ex-Flamengo.
A informação sobre o retorno de Léo Aragão ao Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Léo Aragão no Avaí
Considerado titular na equipe comandada por Cauan de Almeida, o goleiro perdeu os últimos jogos na Série B devido a uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita.
No período em que atuou pelo Leão da Ilha, Léo Aragão disputou 22 partidas, não sofreu gols em oito jogos e tomou 27 ao todo.
+ Aposte em jogos do Cruzeiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Cruzeiro
Confira os cinco jogadores mais caros do Cruzeiro; um está de saídaHá 8 horas
Cruzeiro
Análise: Cruzeiro deixa boa impressão em amistoso com cara de LibertadoresHá 1 dia
Cruzeiro
Artur Jorge fala sobre ação do Cruzeiro no mercado: 'Me preocupo mais com as saídas'Há 1 dia
Fora de Campo
Torcida do Cruzeiro avalia estreia de Rojas: 'Já sabíamos'Há 1 dia
Cruzeiro
Joia do Cruzeiro revela apoio de Matheus Pereira: 'Me colocou debaixo do braço'Há 2 dias
Cruzeiro
Artur Jorge avalia que Cruzeiro manteve identidade em 'jogo de preparação'Há 2 dias
Mais LANCE!