Cruzeiro solicita retorno de goleiro emprestado O arqueiro estava no Avaí desde o início da temporada

Com Cássio lesionado, Otávio ocupando o posto de titular Matheus Cunha no banco de reservas, o Cruzeiro solicitou o retorno do goleiro Léo Aragão, que estava emprestado ao Avaí.

Segundo apuração do Lance!, o jogador está retornando à Toca da Raposa II e não atua mais pela equipe catarinense.

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O Cruzeiro ativou uma cláusula no contrato e solicitou a volta imediata do atleta. Léo Aragão estava emprestado ao Avaí desde o início do ano e seu vínculo seria encerrado em dezembro.

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Com o retorno do goleiro, o Cruzeiro terá cinco nomes na posição: Cássio, Otávio, Matheus Cunha, Vitor Lamounier e Marcelo Eráclito.

Léo Aragão em treinamento pelo Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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No entanto, Matheus Cunha pode ser negociado nesta janela de transferências. No amistoso do último sábado, o técnico Artur Jorge optou por dar mais espaço para Vitor Lamounier do que para o ex-Flamengo.

A informação sobre o retorno de Léo Aragão ao Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!

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Léo Aragão no Avaí

Considerado titular na equipe comandada por Cauan de Almeida, o goleiro perdeu os últimos jogos na Série B devido a uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita.

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No período em que atuou pelo Leão da Ilha, Léo Aragão disputou 22 partidas, não sofreu gols em oito jogos e tomou 27 ao todo.

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