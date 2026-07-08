Veja a agenda do Botafogo para a volta do calendário após a Copa do Mundo
Glorioso terá o Nilton Santos como aliado na volta do Brasileirão
Em calendário de intertemporada no CT Lonier para a sequência das competições após a pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo intensifica a preparação de olho em quatro jogos que terá no mês de julho. Veja abaixo a agenda do Alvinegro:
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Serão quatro jogos diante de adversários da mesma faixa da classificação do Brasileirão: Santos (15º), Vitória (13º), Cruzeiro (11°) e Grêmio (16º). A diferença é de dois pontos para a Raposa, que está à frente, e de um para o Grêmio, primeiro fora da zona de rebaixamento.
Nilton Santos aliado para arrancada do Botafogo
Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Franclim Carvalho voltará a campo na próxima quinta-feira (16), no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, em jogo antecipado pela 19ª rodada devido à presença do Peixe nos playoffs da Copa Sul-Americana.
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Depois disso, o haverá espaço de uma semana para completar a tabela alvinegra, que tem uma partida a menos. No dia 23, o Botafogo receberá o Vitória, no mesmo horário, válido pela quarta rodada. O compromisso, que foi marcado inicialmente para fevereiro, precisou ser adiado devido à participação do clube carioca nas fases preliminares da Libertadores.
Na sequência, Franclim e seus comandados irão a Belo Horizonte para duelo com o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 26. E esse será o único jogo dos quatro de julho a ser disputado longe dos domínios. A equipe voltará ao Nilton Santos no dia 29, com horário a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contra o Grêmio.
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A CBF destrinchou a agenda dos clubes até a 24ª rodada. Confira os jogos e horários do Glorioso:
Botafogo x Santos – 19ª rodada
📆 16/7 (qui) 🕒 19h30
Botafogo x Vitória – 4ª rodada
📆 23/7 (qui) 🕒 19h30
Cruzeiro x Botafogo – 20ª rodada
📆 26/7 (dom) 🕒 16h
Botafogo x Grêmio – 21ª rodada
📆 29/7 - a definir
Botafogo x Fluminense – 22ª rodada
📆 8/8 (sáb) 🕒 21h
Vitória x Botafogo – 23ª rodada
📆 16/8 (dom) 🕒 18h30
Botafogo x Athletico-PR – 24ª rodada
📆 24/8 (seg) 🕒 20h
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