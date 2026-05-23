Com clima de decisão, a entrada de Flamengo e Palmeiras no Maracanã neste sábado (23) foi acompanhada por uma grande festa da torcida rubro-negra, marcada por provocações diretas ao rival paulista. Nas arquibancadas, mosaicos, faixas e bandeirões fizeram alusão ao título da Libertadores de 2025, em que o time carioca bateu o paulista por 1 a 0.

continua após a publicidade

O principal destaque foi um mosaico 3D com a imagem de Danilo no momento do gol de cabeça marcado na final em Lima, no Peru. A legenda diz: "Lima de Janeiro". Vale destacar que o título da Libertadores de 2019 também foi na capital peruana.

Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além do mosaico, uma faixa exibida no Maracanã provocava diretamente o Palmeiras ao citar a busca palmeirense pelo quarto título da Libertadores. A mensagem faz referência ao fato de o Flamengo já possuir quatro títulos da competição continental, enquanto o Palmeiras busca alcançar a mesma marca.

continua após a publicidade

- Em busca da 4ª? Só passar no museu da Gávea — dizia a faixa. Ao fundo, um bandeirão de Danilo, herói da conquista.

Faixa da torcida do Flamengo contra o Palmeiras (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Mosaico faz alusão ao "primeiro tetra" da Libertadores

Outro destaque aconteceu com um mosaico exibindo a frase "Primeiro tetra", em referência ao Flamengo ter sido o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro títulos da Libertadores.

Mosaico da torcida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A provocação ganhou ainda mais força pelo contexto recente entre os clubes. Nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras protagonizaram a principal rivalidade do futebol brasileiro, disputando títulos nacionais e continentais de forma recorrente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Faixa no Setor Norte exaltou superioridade em títulos

No Setor Norte do Maracanã, em que fica localizada a torcida rubro-negra, outra faixa chamou atenção ao provocar o Palmeiras por conta da quantidade de conquistas internacionais do Flamengo.

"No Brasil, quem tem mais tem quatro."

Mosaico com o gol do Danilo em Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A combinação entre mosaicos, bandeiras e provocações ajudou a transformar o ambiente do Maracanã em um dos mais intensos da temporada, com muito barulho da torcida rubro-negra.

🔥 Aposte na vitória do Flamengo @1.77 contra o Palmeiras

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.