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Lúcio de Castro: a Neverland da Baixada Santista

O comportamento de Neymar sob a ótica da imaturidade emocional

PorLúcio de Castro
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 07:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Mirassol no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2026
Neymar reclama com a árbitra durante partida contra o Mirassol (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

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Cafajestada:

"Substantivo feminino".

"Procedimento de cafajeste; cafajestagem, cafajestismo".

Cumpri o procedimento básico de sempre: ir ao dicionário, verificar o sentido exato da palavra para não ser traído pelo excesso e falta de rigor.

A checagem no velho "pai dos burros" Aurélio confirmou: não estava sendo traído e nem estava faltando rigor. Estava valendo.

Foi um festival grotesco de cafajestada.

As diferentes leituras labiais que povoam as redes sociais apontam para um mesmo teor.

No dia seguinte, Neymar negou a íntegra do teor dos vídeos que circulam e afirmou que a leitura labial está errada. Considerando o que algumas leituras labiais apontam, temos o seguinte:

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"Você é horrorosa".

"Eu tô falando na boa com você. Você é muito ruim".

"Oh Edna, c...! Vai tomar no c..., p..."

"Vai se f..., c..."

"Vai se f...p..."

"Vai se f..."

"Isso não é educação. É opinião".

Não me ocorre outra palavra para descrever o festival de impropérios e grosserias que teria sido cometido por Neymar no último domingo, diante do Mirassol.

O alvo era Edina.

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Edina é Edina Alves Batista, 46 anos, árbitra do quadro da CBF desde 2007.

Filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa, natural de Goioerê, Paraná.

Deu os primeiros passos na profissão apitando na várzea, de onde tirava parte do sustento para investir na formação em educação física e no curso de arbitragem.

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Gramava mais de 500 quilômetros entre ida e volta para realizar o sonho.

É uma história brasileira. De uma mulher brasileira.

Sem glamourização, sem florear.

Foi esse pão amassado pelo diabo que encarou na raça até chegar ao quadro da FIFA, em 2016.

Foi além: entre brasileiros, é quem tem maior número de atuações em Copa do Mundo, com 8 partidas, superando Carlos Simon.

Certamente tem os defeitos e virtudes dos árbitros e das árbitras daqui.

Mas a trajetória é maior.

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Edina e Neymar em Santos x Mirassol
Edina e Neymar em Santos x Mirassol (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Neymar, confirmadas as leituras, achou razoável passar por cima disso tudo. E cometer tudo isso. Adultos com Síndrome de Peter Pan são assim.

Em 1983, quando o psicólogo americano Dan Kiley catalogou o conjunto de comportamentos que deram origem ao título, observou que alguns dos seus pacientes tinham dificuldade crônica em assumir as responsabilidades da vida adulta.

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Anotou medo, fuga da maturidade, imaturidade emocional, insegurança, irresponsabilidade (aquele que transfere responsabilidades para terceiros, como pais).

E mais: egocentrismo, baixa tolerância à frustração, narcisismo e dificuldade com compromissos.

Parece um catálogo sob encomenda.

Corta para a imagem que ainda me atormenta.

Neymar entrando em campo contra a Noruega na Copa do Mundo.

A partida indo pelo ralo a partir daí.

O Brasil perdendo.

Ele fazendo gol de pênalti nos acréscimos, comemorando mesmo com a derrota no placar, mandando beijos para a plateia e sorrindo. Ainda deu tempo para uma briga enquanto o time tentava o último suspiro.

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Talvez aquelas cenas tenham fugido um pouco da Síndrome de Peter Pan e sejam frutos de outros sintomas. Mas meu advogado está de férias. Vou encerrar falando apenas da já citada síndrome.

Lúcio de Castro: leia mais colunas

Lúcio de Castro escreve sua coluna no Lance! todas as sextas-feiras. Veja outras colunas:

➡️ 'Ih, Libertadores qualquer dia tamo aí!'
➡️ Fifa, Infantino e o fantasma de ghost
➡️ Infantino, o refém, e o capitão Renault
➡️ 'Eu peço um minuto de silêncio'

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