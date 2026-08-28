Corinthians pode ter até 11 desfalques contra o Santos Diniz conta com atletas em recuperação e outros ainda sob avaliação

O Corinthians enfrenta o Santos neste domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Fernando Diniz lida com desfalques confirmados e jogadores que ainda são dúvidas para o confronto.

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No treino desta quinta-feira, Gabriel Paulista e Matheus Bidu participaram normalmente das atividades com o restante do elenco. Os dois jogadores estavam entre os atletas que tinham apresentado problemas físicos e, por isso, eram acompanhados pelo departamento médico.

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Por outro lado, Breno Bidon é ausência confirmada. O meio-campista está suspenso e também sofreu um trauma no joelho. A informação sobre a lesão foi divulgada pelo Ge.

Além de Bidon, o Corinthians tem outros jogadores fora de combate. Vitinho, Zakaria Labyad e Kayke estão em recuperação após cirurgias no joelho, enquanto André Ramalho, Fabrizio Angileri, André e Carrillo ainda são acompanhados pelo departamento médico.

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A grande expectativa do Corinthians é contar com o retorno de Yuri Alberto. O atacante será avaliado pela comissão técnica antes da definição da equipe que enfrentará o Santos.

Dúvidas:

Fabrizio Angileri: procedimento odontológico Yuri Alberto: transição física após lesão muscular André Ramalho: quadro de labirintite Matheus Bidu: dores no púbis Gabriel Paulista: dores no quadril André: lesão de grau dois na coxa Carrillo: dores musculares

Ausências confirmadas:

Breno Bidon: suspenso e com trauma no joelho

suspenso e com trauma no joelho Vitinho: cirurgia no menisco do joelho

cirurgia no menisco do joelho Zakaria Labyad: cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo Kayke: cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Elenco do Corinthians durante treinamento (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

Em 2026, o Corinthians disputou 47 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. O aproveitamento é de 52,4%, com 52 gols marcados, média de 1,1 por jogo, e 39 sofridos, média de 0,8.

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No Campeonato Brasileiro, o Corinthians soma 24 jogos, com oito vitórias, oito empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 44%. A equipe marcou 26 gols e sofreu 24, mantendo um saldo positivo de dois gols na competição.

Na Libertadores, o desempenho é superior. Em oito partidas, o Corinthians conquistou quatro vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota, com 63% de aproveitamento. O time marcou nove gols e sofreu quatro, tendo um saldo positivo de cinco gols.

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Veja abaixo o calendário do Corinthians

30/08 — 16:00 — Corinthians x Santos — Brasileirão

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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