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Santos é absolvido em caso de cusparada em Reinaldo, mas leva multa por atraso

Julgamento ocorreu nesta quinta-feira (27), pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD)

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
27/08/2026 17:31
Atualizado há 1 minutos
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Reinaldo, jogador do Mirassol, e Neymar, jogador do Santos, durante o jogo do último domingo (23)
Reinaldo, jogador do Mirassol, e Neymar, jogador do Santos, durante o jogo do último domingo (23) - (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O Santos foi absolvido em julgamento sobre a cusparada de um torcedor santista contra o lateral Reinaldo, ocorrida no empate diante do Mirassol, no último domingo (23), na Vila Belmiro. A Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apreciou o caso nesta quinta-feira (27) e livrou o clube de punição pelo incidente na arquibancada, mas aplicou uma multa de R$ 5 mil pelo atraso de cinco minutos para o início do jogo.

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A defesa do Peixe argumentou que a instituição tomou todas as providências cabíveis imediatamente, identificando o autor da cusparada e formalizando uma denúncia detalhada. Na última segunda-feira (24), o Alvinegro registrou um Boletim de Ocorrência na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE) contra o infrator.

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O relator do processo, Gabriel Fonseca, entendendo que o Peixe agiu de forma célere e contemporânea ao colaborar com as autoridades e comprovar a identificação do torcedor, votou pela absolvição do clube em relação à conduta da torcida. No entanto, aplicou a sanção financeira por infração referente ao atraso da equipe ao entrar em campo.

— Ao Santos, aplico multa de R$ 5 mil pelos cinco minutos de atraso, no artigo 206. Já no artigo 213, inciso I, meu entendimento em relação à contemporaneidade é que até um dia, a depender da gravidade, pode ser considerado. No meu sentir, é caso de absolvição com o cumprimento da excludente — voto do relator Gabriel Fonseca.

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Como tudo aconteceu?

Aos 25 minutos da primeira etapa, Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, se aproximou para um arremesso lateral próximo à arquibancada da Vila, quando foi surpreendido por um cuspe no rosto. A própria Edina, árbitra da partida, relatou em súmula o acontecimento.

— Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral (...) Informo que essa cusparada veio de onde se encontrava a torcida do Santos Futebol Clube, porém não foi possível identificar o torcedor — relatou a árbitra.

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Santos identificou o autor da cusparada

Em nota oficial divulgada pelo clube na última segunda-feira (24), o Santos repudiou o ato e abriu uma sindicância para apuração dos fatos. O autor do ato já foi identificado pelo Alvinegro, que seguirá tomando todas as providências necessárias diante do acontecimento.

— O autor do ato já foi identificado e o Santos FC seguirá tomando todas as providências necessárias diante do ocorrido, dentro de suas atribuições e em conformidade com as normas aplicáveis. O Santos Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito, a integridade e a segurança de todos aqueles que fazem parte do espetáculo esportivo. Atitudes dessa natureza não representam a grandeza de sua história, de sua torcida e dos valores defendidos pelo Clube — declarou o Clube em nota oficial.

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Santos registrou Boletim de Ocorrência contra torcedor

Santos registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o torcedor que cuspiu em Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, durante o empate por 1 a 1 no último domingo (23). A formalização do B.O. ocorreu na última segunda-feira (24), na 6ª Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (DRADE). O torcedor prestou depoimento e confirmou ter cuspido em direção ao atleta, justificando que cometeu a atitude "no calor da emoção". De acordo com apuração do UOL, o Peixe aguarda punição ao infrator na esfera jurídica.

Estadio Vila Belmiro visto de cima.
Estádio Vila Belmiro visto de cima - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

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