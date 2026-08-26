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Vasco x Vitória: PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem

Duelo é válido pelo jogo de ida da Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 22:09
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PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)
PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem (Foto: Reprodução: Sportv)

Vasco e Vitória estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (26), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Até aqui, o duelo segue empatado por 0 a 0 em São Januário. PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, apontou um erro grave da arbitragem na partida.

No começo do jogo, Renato Kayser dispararia em velocidade em direção ao gol de Léo Jardim, mas Barros interceptou a bola com a mão. Em campo, Matheus Candançan assinalou falta e cartão amarelo, mas expulsou o volante após sugestão do VAR.

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➡️ Vasco já enfrentou o Vitória quatro vezes na Copa do Brasil, mas só avançou em uma

Na transmissão da Globo, o narrador Gustavo Villani informou que PC Oliveira discordou da decisão da arbitragem de Vasco x Vitória. Segundo o ex-árbitro, a falta deveria ter sido marcada mesmo com o desvio na mão de Kayser, que foi sem intenção, mas apenas para cartão amarelo.

Vasco x Vitória em São Januário pela Copa do Brasil
Vasco x Vitória em São Januário pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Veja lance polêmico

Escalação do Vasco para enfrentar o Vitória

Vasco está definido para enfrentar o Vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador Pedro Emanuel fez algumas alterações em relação à equipe que perdeu para o o Palmeiras no último final de semana. Colidio, Spinelli, Barros e Ramon Rique ganham as vagas de Adson, David, Sosa e Tchê Tchê. Além disso, o Cruz-Maltino não vai contar com Cuiabano, que teve uma lesão na posterior da coxa esquerda. No seu lugar, o treinador Pedro Emanuel optou por Lucas Pitón.

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➡️ Vasco x Vitória: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Ramon Rique; Colidio, Andrés Gómez e Spinelli.

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