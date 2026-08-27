Atacante de Marajó desponta e chama atenção em São Paulo
Beguiton deixou o Pará para buscar novos caminhos na carreira
Longe dos grandes centros do futebol brasileiro, Beguiton encontrou na bola um caminho para mudar a própria história. Nascido na Ilha de Marajó, no Pará, o atacante cresceu em uma comunidade quilombola e começou a dar os primeiros passos no esporte em campos de areia e nos terreiros da região.
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Aos 15 anos, o jogador vive uma nova etapa da carreira no futebol paulista, em que defende o Atlético Paulista e disputa o Campeonato Paulista Sub-15.
Durante a competição, Beguiton marcou contra o Referência e teve boa atuação diante do São Paulo, acumulando experiências em uma das principais competições de base do estado.
O futebol entrou cedo na vida do atacante. Ainda criança, costumava enfrentar garotos mais velhos nas partidas disputadas na comunidade. Seu desenvolvimento passou a ser acompanhado pelo União Esporte Clube, projeto local.
Aos 13 anos, chegou a disputar uma competição de categoria aberta contra jogadores adultos. Na ocasião, marcou gols e fez parte da equipe campeã.
Avaliação abriu caminho para São Paulo
Um dos pontos de virada aconteceu durante uma avaliação realizada na própria comunidade. Entre mais de 200 jovens, Beguiton chamou a atenção do observador Josué, que identificou seu potencial. O atleta foi novamente avaliado em uma segunda ação promovida pela MV Sports, por iniciativa do observador Erison Rayol.
A nova oportunidade ajudou a abrir caminho para que o atacante deixasse a Ilha de Marajó e seguisse para São Paulo. No futebol paulista, Beguiton passou a ter contato com uma nova estrutura de desenvolvimento e novos desafios dentro das categorias de base.
O atacante atua principalmente pelos lados do campo, mas também pode exercer a função de centroavante.
As atuações pelo Atlético Paulista já começam a movimentar os próximos passos de sua formação. Beguiton vem sendo acompanhado por clubes do Paraná e por equipes de maior estrutura de São Paulo, enquanto segue seu desenvolvimento no Sub-15.
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