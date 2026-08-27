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Atacante de Marajó desponta e chama atenção em São Paulo

Beguiton deixou o Pará para buscar novos caminhos na carreira

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/08/2026 19:56
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Atacante Beguiton pelo clube
Atacante deixou a Ilha de Marajó, no Pará, para seguir carreira no futebol paulista (Foto: João Pedro Vieira Machado)

Longe dos grandes centros do futebol brasileiro, Beguiton encontrou na bola um caminho para mudar a própria história. Nascido na Ilha de Marajó, no Pará, o atacante cresceu em uma comunidade quilombola e começou a dar os primeiros passos no esporte em campos de areia e nos terreiros da região.

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Aos 15 anos, o jogador vive uma nova etapa da carreira no futebol paulista, em que defende o Atlético Paulista e disputa o Campeonato Paulista Sub-15.

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Durante a competição, Beguiton marcou contra o Referência e teve boa atuação diante do São Paulo, acumulando experiências em uma das principais competições de base do estado.

O futebol entrou cedo na vida do atacante. Ainda criança, costumava enfrentar garotos mais velhos nas partidas disputadas na comunidade. Seu desenvolvimento passou a ser acompanhado pelo União Esporte Clube, projeto local.

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Aos 13 anos, chegou a disputar uma competição de categoria aberta contra jogadores adultos. Na ocasião, marcou gols e fez parte da equipe campeã.

Atacante Beguiton pelo clube
Atacante do Atlético Paulista disputa partida contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista (Foto: João Pedro Vieira Machado)

Avaliação abriu caminho para São Paulo

Um dos pontos de virada aconteceu durante uma avaliação realizada na própria comunidade. Entre mais de 200 jovens, Beguiton chamou a atenção do observador Josué, que identificou seu potencial. O atleta foi novamente avaliado em uma segunda ação promovida pela MV Sports, por iniciativa do observador Erison Rayol.

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A nova oportunidade ajudou a abrir caminho para que o atacante deixasse a Ilha de Marajó e seguisse para São Paulo. No futebol paulista, Beguiton passou a ter contato com uma nova estrutura de desenvolvimento e novos desafios dentro das categorias de base.

O atacante atua principalmente pelos lados do campo, mas também pode exercer a função de centroavante.

As atuações pelo Atlético Paulista já começam a movimentar os próximos passos de sua formação. Beguiton vem sendo acompanhado por clubes do Paraná e por equipes de maior estrutura de São Paulo, enquanto segue seu desenvolvimento no Sub-15.

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