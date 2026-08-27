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Torcida do Flamengo manda recado a Almada após eliminação na Sul-Americana

Jogo terminou em empate, mas River perde nos pênaltis e é eliminado

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/08/2026 12:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Santa Fe terá Vasco como próximo adversário na Sul-Americana (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)
Santa Fe terá Vasco como próximo adversário na Sul-Americana (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

Com propostas para integrar o elenco do Flamengo, Thiago Almada foi eliminado da Sul-Americana com o River Plate. O meia tinha proposta do clube carioca, mas optou por jogar no futebol argentino. Com a eliminação, torcedores rubro-negros não perdoam o atleta recém-chegado ao River Plate.

O Independiente Santa Fe foi o responsável pelo feito com os argentinos nas oitavas de final da Sul-Americana e será o adversário do Vasco nas quartas de final. Na noite desta quarta-feira (26), o time colombiano empatou por 1 a 1 com os argentinos no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires, e venceu por 8 a 7 nos pênaltis.

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Reação de torcedores do Flamengo com eliminação de Almada

Classificação do Santa Fé e futuro na competição

O confronto de ida havia sido inicialmente marcado para 12 de agosto, mas foi adiado pela Conmebol após o terremoto que atingiu a Colômbia em 10 de agosto. A entidade remarcou a partida para 19 de agosto, enquanto a volta ficou para 26 de agosto, em Buenos Aires.

Com a classificação, Santa Fe e Vasco se enfrentam nas quartas de final. A próxima fase está prevista para ser disputada entre os dias 8 e 10 de setembro, nos jogos de ida, e entre 15 e 17 de setembro, nas partidas de volta. O duelo decisivo será no Rio de Janeiro, com o Vasco como mandante.

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Como foi o confronto pela Sul-Americana?

O River Plate começou a partida tentando assumir o controle, pressionando a saída de bola do Santa Fe e buscando recuperar a posse rapidamente. Apesar do domínio territorial, os argentinos tiveram dificuldades para criar chances claras, enquanto os colombianos apostaram nos contra-ataques, principalmente com Hugo Rodallega, ex-Bahia.

Mais agressivo após o intervalo, o River abriu o placar aos sete minutos. Gonzalo Montiel recebeu dentro da área e cruzou para Sebastián Driussi, que apareceu no segundo pau e, de carrinho, mandou para as redes.

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O River controlava as ações, mas o Santa Fe encontrou espaços na reta final. Aos 32 minutos, Lucas Martínez Quarta bloqueou com o braço uma finalização de Luis Palacios, e o árbitro marcou pênalti. Franco Fagúndez cobrou, Santiago Beltrán ainda tocou na bola, mas não evitou o empate por 1 a 1, levando a decisão para os pênaltis.

A decisão nos pênaltis foi marcada por erros dos dois lados. Após Borré acertar a trave, a disputa seguiu para as alternadas e chegou aos goleiros. Beltrán, herói com três defesas, isolou sua cobrança, enquanto Asprilla converteu e garantiu o triunfo do Santa Fe por 8 a 7. Com a classificação, o clube colombiano mantém vivo o sonho do bicampeonato da Sul-Americana, competição que conquistou em 2015.

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Thiago Almada é eliminado pelo Santa Fe e torcedores do Flamengo não perdoam (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)
Thiago Almada é eliminado pelo Santa Fe e torcedores do Flamengo não perdoam (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)
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