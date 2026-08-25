Leitura labial revela xingamentos de Neymar à árbitra em Santos x Mirassol Partida era válida pelo Brasileirão

O Santos empatou com o Mirassol na Vila Belmiro no último domingo (23), e Velloso, especialista em leitura labial, publicou um vídeo que revela reclamações de Neymar contra a arbitragem. Edina Alves, responsável por apitar o duelo do Brasileirão, recebeu xingamentos do atacante, de acordo com a análise.

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O jogador reclamou de diversas faltas não marcadas, direcionou ofensas à árbitra e também criticou um pedido de troca de camisa feito por um atleta da equipe adversária, alegando hipocrisia. Em seu perfil nas redes sociais, Velloso afirmou que o vídeo é uma leitura labial técnica e interpretativa, que há margem de erro e que o conteúdo não se trata de uma transcrição oficial, destacando ainda que trechos ilegíveis foram omitidos.

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Confira a leitura labial completa:

Leitura labial de Neymar Jr. vs EDINA.



No empate do Santos contra o Mirassol, Neymar se irrita com a árbitra e nega trocar camisa com o jogador adversário.



ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos pic.twitter.com/sZTmzIEiZV — VELLOSO (@vellosogg) August 25, 2026

Edina Alves foi a responsável pela arbitragem de Santos x Mirassol no Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Santos é denunciado no STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo; entenda

O Santos foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da cusparada de torcedor santista em Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, durante o empate do último domingo (23), na Vila Belmiro. O julgamento será realizado nesta quinta-feira (27), pela 4ª Comissão Disciplinar da entidade.

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O Peixe foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição quando o clube deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasão de campo ou lançamento de objetos. A pena pode variar de multa de R$ 100 a R$ 100 mil ou até mesmo perda do mando de campo de uma a dez partidas.

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O que diz o artigo 213?

"Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

I — desordens em sua praça de desporto;

II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;

III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do

evento desportivo.

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de

campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial."

Como tudo aconteceu?

Aos 25 minutos da primeira etapa, Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, se aproximou para um arremesso lateral próximo à arquibancada da Vila, quando foi surpreendido por um cuspe no rosto. A própria Edina, árbitra da partida, relatou em súmula o acontecimento.

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— Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral (...) Informo que essa cusparada veio de onde se encontrava a torcida do Santos Futebol Clube, porém não foi possível identificar o torcedor — relatou a árbitra.

O próprio jogador, após a partida, também se manifestou sobre o ocorrido em seu Instagram. Reinaldo cobrou "medidas cabíveis" e classificou o ato como "lamentável e vergonhoso".

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— Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra o grande adversário, e temos que valorizar. Mas independente do resultado, ninguém sai de casa para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, para tomar uma cusparada na cara. Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas para que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe! — escreveu o jogador.

Santos identificou o autor da cusparada

Em nota oficial divulgada pelo clube na última segunda-feira (24), o Santos repudiou o ato e abriu uma sindicância para apuração dos fatos. O autor do ato já foi identificado pelo Alvinegro, que seguirá tomando todas as providências necessárias diante do acontecimento.

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Nota oficial do Santos

"O Santos Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de desrespeito, violência ou comportamento que não esteja de acordo com os valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios.

Após tomar conhecimento da ocorrência, uma atitude isolada registrada durante a partida deste domingo (23), o Clube iniciou imediatamente a adoção das medidas cabíveis, como a abertura de uma sindicância, para a apuração dos fatos.

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O Santos Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito, a integridade e a segurança de todos aqueles que fazem parte do espetáculo esportivo. Atitudes dessa natureza não representam a grandeza de sua história, de sua torcida e dos valores defendidos pelo Clube".

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