Leitura labial revela xingamentos de Neymar à árbitra em Santos x Mirassol
Partida era válida pelo Brasileirão
O Santos empatou com o Mirassol na Vila Belmiro no último domingo (23), e Velloso, especialista em leitura labial, publicou um vídeo que revela reclamações de Neymar contra a arbitragem. Edina Alves, responsável por apitar o duelo do Brasileirão, recebeu xingamentos do atacante, de acordo com a análise.
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O jogador reclamou de diversas faltas não marcadas, direcionou ofensas à árbitra e também criticou um pedido de troca de camisa feito por um atleta da equipe adversária, alegando hipocrisia. Em seu perfil nas redes sociais, Velloso afirmou que o vídeo é uma leitura labial técnica e interpretativa, que há margem de erro e que o conteúdo não se trata de uma transcrição oficial, destacando ainda que trechos ilegíveis foram omitidos.
Confira a leitura labial completa:
Leitura labial de Neymar Jr. vs EDINA.— VELLOSO (@vellosogg) August 25, 2026
No empate do Santos contra o Mirassol, Neymar se irrita com a árbitra e nega trocar camisa com o jogador adversário.
ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos pic.twitter.com/sZTmzIEiZV
Santos é denunciado no STJD por cusparada de torcedor em Reinaldo; entenda
O Santos foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da cusparada de torcedor santista em Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, durante o empate do último domingo (23), na Vila Belmiro. O julgamento será realizado nesta quinta-feira (27), pela 4ª Comissão Disciplinar da entidade.
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O Peixe foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição quando o clube deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens, invasão de campo ou lançamento de objetos. A pena pode variar de multa de R$ 100 a R$ 100 mil ou até mesmo perda do mando de campo de uma a dez partidas.
O que diz o artigo 213?
"Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:
I — desordens em sua praça de desporto;
II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;
III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do
evento desportivo.
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de
campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial."
Como tudo aconteceu?
Aos 25 minutos da primeira etapa, Reinaldo, lateral-direito do Mirassol, se aproximou para um arremesso lateral próximo à arquibancada da Vila, quando foi surpreendido por um cuspe no rosto. A própria Edina, árbitra da partida, relatou em súmula o acontecimento.
— Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral (...) Informo que essa cusparada veio de onde se encontrava a torcida do Santos Futebol Clube, porém não foi possível identificar o torcedor — relatou a árbitra.
O próprio jogador, após a partida, também se manifestou sobre o ocorrido em seu Instagram. Reinaldo cobrou "medidas cabíveis" e classificou o ato como "lamentável e vergonhoso".
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— Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra o grande adversário, e temos que valorizar. Mas independente do resultado, ninguém sai de casa para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, para tomar uma cusparada na cara. Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas para que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe! — escreveu o jogador.
Santos identificou o autor da cusparada
Em nota oficial divulgada pelo clube na última segunda-feira (24), o Santos repudiou o ato e abriu uma sindicância para apuração dos fatos. O autor do ato já foi identificado pelo Alvinegro, que seguirá tomando todas as providências necessárias diante do acontecimento.
Nota oficial do Santos
"O Santos Futebol Clube repudia veementemente qualquer ato de desrespeito, violência ou comportamento que não esteja de acordo com os valores que devem prevalecer dentro e fora dos estádios.
Após tomar conhecimento da ocorrência, uma atitude isolada registrada durante a partida deste domingo (23), o Clube iniciou imediatamente a adoção das medidas cabíveis, como a abertura de uma sindicância, para a apuração dos fatos.
O Santos Futebol Clube reafirma seu compromisso com o respeito, a integridade e a segurança de todos aqueles que fazem parte do espetáculo esportivo. Atitudes dessa natureza não representam a grandeza de sua história, de sua torcida e dos valores defendidos pelo Clube".
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