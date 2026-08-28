As chances atualizadas do Atlético no Campeonato Brasileiro: veja Veja as probabilidades do Galo antes do início da rodada 25

O Atlético vive uma sequência muito positiva e de invencibilidade, atravessando um dos melhores momentos da temporada 2026. Antes do início da rodada, confira como estão as chances do Galo nas principais disputas do Campeonato Brasileiro.

O Atlético vive uma sequência muito positiva e de invencibilidade, atravessando um dos melhores momentos da temporada 2026. Antes do início da rodada, confira como estão as chances do Galo nas principais disputas do Campeonato Brasileiro.

O principal objetivo do Atlético na temporada é garantir o retorno à Copa Libertadores em 2027. Atualmente, o Galo soma 33 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. A equipe está seis pontos atrás do Cruzeiro, quinto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores, mas tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes.

continua após a publicidade

De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético tem atualmente 18% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda ser um percentual considerado baixo, o número cresceu em relação às rodadas anteriores, impulsionado principalmente pela sequência positiva e invicta do time na competição.

As probabilidades de classificação para a Copa Sul-Americana são maiores. O Atlético aparece com 67% de chances de garantir uma vaga no torneio continental.

continua após a publicidade

Na parte de baixo da tabela, o cenário é ainda mais positivo para o Galo. Com a evolução da equipe no campeonato, o risco de rebaixamento diminuiu consideravelmente e está atualmente em apenas 0,37%.

Chances do Atlético

Libertadores: 18%

18% Sul-Americana: 67%

67% Rebaixamento: 0,37%

RS - PORTO ALEGRE - 22/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, INTERNACIONAL X ATLETICO-MG - Jogadores do Atletico-MG aplaudem a sua torcida ao final da partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.