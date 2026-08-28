As chances atualizadas do Atlético no Campeonato Brasileiro: veja
Veja as probabilidades do Galo antes do início da rodada 25
O Atlético vive uma sequência muito positiva e de invencibilidade, atravessando um dos melhores momentos da temporada 2026. Antes do início da rodada, confira como estão as chances do Galo nas principais disputas do Campeonato Brasileiro.
O principal objetivo do Atlético na temporada é garantir o retorno à Copa Libertadores em 2027. Atualmente, o Galo soma 33 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. A equipe está seis pontos atrás do Cruzeiro, quinto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores, mas tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes.
De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético tem atualmente 18% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda ser um percentual considerado baixo, o número cresceu em relação às rodadas anteriores, impulsionado principalmente pela sequência positiva e invicta do time na competição.
As probabilidades de classificação para a Copa Sul-Americana são maiores. O Atlético aparece com 67% de chances de garantir uma vaga no torneio continental.
Na parte de baixo da tabela, o cenário é ainda mais positivo para o Galo. Com a evolução da equipe no campeonato, o risco de rebaixamento diminuiu consideravelmente e está atualmente em apenas 0,37%.
Chances do Atlético
- Libertadores: 18%
- Sul-Americana: 67%
- Rebaixamento: 0,37%
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