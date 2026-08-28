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As chances atualizadas do Atlético no Campeonato Brasileiro: veja

Veja as probabilidades do Galo antes do início da rodada 25

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
28/08/2026 06:00
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Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético no Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive uma sequência muito positiva e de invencibilidade, atravessando um dos melhores momentos da temporada 2026. Antes do início da rodada, confira como estão as chances do Galo nas principais disputas do Campeonato Brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético vive uma sequência muito positiva e de invencibilidade, atravessando um dos melhores momentos da temporada 2026. Antes do início da rodada, confira como estão as chances do Galo nas principais disputas do Campeonato Brasileiro.

O principal objetivo do Atlético na temporada é garantir o retorno à Copa Libertadores em 2027. Atualmente, o Galo soma 33 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. A equipe está seis pontos atrás do Cruzeiro, quinto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores, mas tem um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes.

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De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético tem atualmente 18% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda ser um percentual considerado baixo, o número cresceu em relação às rodadas anteriores, impulsionado principalmente pela sequência positiva e invicta do time na competição.

As probabilidades de classificação para a Copa Sul-Americana são maiores. O Atlético aparece com 67% de chances de garantir uma vaga no torneio continental.

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Na parte de baixo da tabela, o cenário é ainda mais positivo para o Galo. Com a evolução da equipe no campeonato, o risco de rebaixamento diminuiu consideravelmente e está atualmente em apenas 0,37%.

Chances do Atlético

  • Libertadores: 18%
  • Sul-Americana: 67%
  • Rebaixamento: 0,37%
Jogadores do Atlético comemoram com torcida no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)
RS - PORTO ALEGRE - 22/08/2026 - BRASILEIRO A 2026, INTERNACIONAL X ATLETICO-MG - Jogadores do Atletico-MG aplaudem a sua torcida ao final da partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

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