Bruno Duarte chega ao Rio para assinar com o Vasco
Atacante passará por exames médicos antes de oficializar vínculo
O atacante Bruno Duarte desembarcou na noite desta sexta-feira (27) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para assinar contrato com o Vasco. O jogador estava no Estrela Vermelha, da Sérvia, e agora passará por exames médicos antes de oficializar o vínculo com o Cruz-Maltino.
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Bruno Duarte ainda não deve ficar à disposição do técnico Pedro Emanuel neste fim de semana. A expectativa é de que o atacante possa ser relacionado no próximo final de semana, quando o Vasco enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.
Na chegada ao Rio de Janeiro, Bruno Duarte destacou a disposição para ajudar o Vasco principalmente no setor ofensivo. O atacante afirmou que chega preparado para contribuir com gols e assistências.
— Tô sempre pronto. Trabalho para fazer gol e dar assistências, atacante vive disso, né? Em qualquer clube, ainda mais no Vasco, em que a exigência é alta. Venho pronto e com gana de ajudar o Vasco com o máximo de gols e assistências possíveis.
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Bruno Duarte chega ao Vasco com bons números
Destro e com 1,83m, Bruno Duarte construiu a maior parte de sua carreira no futebol europeu. Revelado nas categorias de base de São Paulo e Palmeiras, teve sua primeira experiência profissional no Brasil pela Portuguesa antes de seguir para o exterior.
Nas últimas temporadas, o atacante passou a se destacar principalmente pela capacidade de marcar gols. Pelo Estrela Vermelha, Bruno vem de dois anos consecutivos com pelo menos 19 gols.
Na temporada 2025/26, foram 48 partidas, 19 gols e seis assistências pelo clube sérvio. Na temporada anterior, o atacante marcou 20 gols e deu cinco assistências em 45 jogos.
Antes de chegar ao Estrela Vermelha, Bruno Duarte também defendeu o Farense, de Portugal, na temporada 2023/24, quando disputou 36 partidas e registrou 14 gols e quatro assistências.
Em 2026, o atacante soma três gols e três assistências em cinco partidas pelo Estrela Vermelha, totalizando seis participações diretas em gols.
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