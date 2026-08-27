Internacional e Grêmio empatam sem gols em jogo morno na Copa do Brasil
Gre-Nal foi marcado por muitas faltas e poucas chances de gol
Internacional e Grêmio empataram por 0 a 0, na noite desta quinta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mais de 43 mil torcedores empurraram o Colorado no Beira-Rio, mas viram um rival bem postado segurar o empate.
O jogo de volta será na próxima quinta-feira (3), na Arena do Grêmio, e vai definir quem avança para a semifinal do torneio nacional. Quem passar, enfrenta o vencedor do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG.
➡️Internacional x Grêmio: especialista aponta erro da arbitragem
Como foi o jogo entre Internacional e Grêmio
Jogando fora de casa, o Grêmio começou a partida com mais posse de bola que o Internacional. Nos primeiros 10 minutos, o time comandado por Luís Castro rondou a área do Colorado, que se defendeu e não permitiu nenhuma chance clara de gol.
Embalado pela torcida, o Inter apostou em um ataque rápido para o primeiro jogo da decisão, com Carbonero, Vitinho, Calebe e Bernabei, mas não conseguiu ser efetivo. O primeiro tempo do Gre-Nal expôs porque os times gaúchos estão entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro: sem chances claras para ambos os lados e muita dificuldade de infiltrar na defesa adversária.
Aos 42 minutos, a primeira confusão de Internacional x Grêmio: Bernabei ficou no chão depois de Wallace atingir seu rosto. Irritado, Carlos Vinícius tentou levantar o colorado e foi impedido por Matheus Bahia. Depois de muito empurra-empurra entre as duas equipes, o centroavante e o lateral receberam os primeiros cartões amarelos do jogo.
Minutos depois, o já amarelado Carlos Vinícius atingiu Bruno Gomes no rosto, gerando novo entrevero no gramado. Ramon Abatti Abel marcou apenas a falta e não expulsou o atacante, apesar da forte reclamação dos colorados.
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Segundo tempo
A segunda etapa do Gre-Nal começou diferente. Após bonita troca de passes, Krovinovic acertou um belíssimo chute de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer uma grande defesa, mandando para escanteio.
Aos 15, a primeira grande chance do Internacional: Vitinho recebeu na direita e rolou para trás. Carbonero apareceu livre na entrada da área e finalizou com estilo, mas a bola explodiu em Wallace e foi para fora.
Pouco tempo depois, o estreante Antonio Sanabria quase deixou o dele. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, o atacante cabeceou com firmeza e mandou por cima.
Dentro de casa, o Internacional insistiu e tentou chegar ao gol da vitória até os minutos finais, mas sem sucesso. A rede não balançou no Gre-Nal 463, e a decisão fica para a Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (3).
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
No começo do segundo tempo, Krovinovic acertou um chute improvável de fora da área, mas parou em belíssima defesa de Matheus Cunha. O goleiro colorado impediu a vitória gremista no Beira-Rio.
Deu aula 🏅
Gabriel Mercado foi um dos poucos destaques positivos da partida. O zagueiro colorado fez boas intervenções e impediu que Carlos Vinícius saísse na cara do gol na primeira etapa.
Ficou abaixo 📉
Um dos artilheiros do Brasil em 2026, Carlos Vinícius demonstrou pouco futebol no Beira-Rio. O centroavante do Grêmio se envolveu em algumas confusões, quase foi expulso, e acabou substituído no início do segundo tempo.
✅ Ficha técnica
INTERNACIONAL 0🆚GRÊMIO 0
Copa do Brasil - ida das quartas de final
📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de agosto de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Matheus Bahia (INT), Bernabei (INT); Carlos Vinícius (GRE), Kanneman (GRE)
🟥 Cartões vermelhos: -
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Matheus Cunha; Bruno Gomes (Brian Aguirre), Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Sanabria) e Carbonero (Alan Patrick); Calebe (Bruno Henrique), Bernabei (Eliasson) e Vitinho.
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Caito, Wallace, Kanneman e Marlon; Noriega (Danilo Barbosa),Villasanti, Krovinovic, Jovane Cabral (Amuzu), Pavón (Enamorado) e Carlos Vinícius (Braithwaite).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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