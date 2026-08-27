Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Nubank Parque alcança marca de 9 milhões de torcedores em jogos do Palmeiras

Arena já recebeu 357 jogos profissionais e, desde a inauguração, Palmeiras conquistou 13 títulos

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
27/08/2026 18:18
Atualizado há 33 minutos
Favorite o Lance! no Google
Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil
Nubank Parque recebe Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Nubank Parque ultrapassou a marca de 9 milhões de pessoas em jogos do time masculino profissional do Palmeiras. O número foi atingido na 357ª partida da história da arena, durante a vitória do Verdão por 3 a 0 contra o Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

➡️ Dupla titular tem lesão diagnosticada e vira baixa no Palmeiras; Gómez não preocupa

Ao todo, 40.698 pessoas estiveram presentes nas arquibancadas da arena durante o clássico de quarta-feira (26), ajudando a somar números. Curiosamente, a primeira taça erguida no local aconteceu pelo torneio e a final teve as mesmas equipes envolvidas, em dezembro de 2015.

continua após a publicidade

Desde 2014, quando a arena foi inaugurada, o Alviverde conquistou 13 títulos: Copa Libertadores (duas), Campeonato Brasileiro (quatro), Copa do Brasil (duas), Campeonato Paulista (quatro) e Recopa Sul-Americana. Além da força esportiva do Nubank Parque, o local já recebeu mais de 280 shows em sua história e apresentou diversos artistas nacionais e internacionais de destaque.

Somente neste ano, a arena palmeirense já recebeu shows de Bad Bunny, Luan Santana, Guns N' Roses, Djavan, Xuxa, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e ainda irá apresentar, entre outros artistas, Maroon 5, Robbie Williams, Iron Maiden, Mariah Carey, Lionel Richie e Ed Sheeran até o fim do ano, além do São Paulo Super Match, evento de tênis que terá o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

➡️ Abel elogia dedicação de Giay, e lateral celebra primeira assistência no Palmeiras

Os 9 milhões de pessoas em jogos correspondem a cerca de metade do total de pessoas que já estiveram no Nubank Parque, já que mais de 18 milhões presenciaram os eventos da arena multiuso na história.

➡️ Andreas analisa variação tática do Palmeiras e lamenta gancho 'injusto' da Conmebol

Nubank Parque, estádio do Palmeiras
Nubank Parque (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Riquelme Fillipi Palmeiras Copinha

Palmeiras

Palmeiras encaminha venda de Riquelme Fillipi para o Inter Miami; veja detalhes

Há 2 minutos
Allan durante treinamento do Palmeiras

Futebol Internacional

Jornal inglês analisa acerto do Manchester City com Allan, ex-Palmeiras

Há 1 hora
Marcos Lamacchia na partida entre Vasco e Palmeiras

Vasco

Anresf investiga venda da SAF do Vasco e veta relações com Palmeiras e Crefisa

Há 2 horas
Jhon Arias em Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Palmeiras

Dupla titular tem lesão diagnosticada e vira baixa no Palmeiras; Gómez não preocupa

Há 5 horas
Felipe Melo durante o Seleção Sportv

Fora de Campo

Felipe Melo analisa atuação de Arias em Palmeiras x Santos: 'Reflexo'

Há 5 horas
Flaco López em ação no duelo entre Palmeiras e Santos

Futebol Internacional

Após vitória do Palmeiras, espanhóis se derretem por Flaco López: 'Impecável'

Há 8 horas
Mais LANCE!
Jogo de volta está marcado para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Pedro Ivo aponta erro em derrota do Santos para Palmeiras

Com vantagem por 3 a 0, Palmeiras pode tomar até dois gols na Vila Belmiro (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista aponta protagonista em Palmeiras x Santos

Jhon Arias

Arias e Gómez serão reavaliados, e Abel revela plano do Palmeiras no Brasileirão

Neymar durante aquecimento do Santos

Neymar vira assunto após derrota do Santos para o Palmeiras: 'Todo mundo sabe'

Giay em ação pelo Palmeiras

Abel elogia dedicação de Giay, e lateral celebra primeira assistência no Palmeiras

Abel Ferreira

Abel elogia gestão de Leila no Palmeiras e o trabalho feito na base: 'Visionária'

Andreas Pereira

Andreas analisa variação tática do Palmeiras e lamenta gancho 'injusto' da Conmebol

Partida entre Palmeiras e Santos,, válida pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil

Dê suas notas: avalie as atuações em Palmeiras x Santos

Flaco López comemora gol marcado em Palmeiras x Santos

Presente de aniversário! Palmeiras vence o Santos e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Gabriel Brazão em Palmeiras x Santos

Gabriel Brazão vira assunto em Palmeiras x Santos: 'Não é o primeiro'

Vitor Roque e Flaco López de braços erguidos com a camisa azul do Palmeiras

Gol perdido em Palmeiras x Santos repercute: 'Inacreditável'

Palmeiras e Santos pela Copa do Brasil

Veja gols de Palmeiras x Santos: Flaco López e Andreas marcam

Allan foi homeageado pelo Palmeiras

Festa nas arquibancadas e homenagem a Allan: o pré-jogo de Palmeiras x Santos