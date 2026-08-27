Nubank Parque alcança marca de 9 milhões de torcedores em jogos do Palmeiras Arena já recebeu 357 jogos profissionais e, desde a inauguração, Palmeiras conquistou 13 títulos

O Nubank Parque ultrapassou a marca de 9 milhões de pessoas em jogos do time masculino profissional do Palmeiras. O número foi atingido na 357ª partida da história da arena, durante a vitória do Verdão por 3 a 0 contra o Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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Ao todo, 40.698 pessoas estiveram presentes nas arquibancadas da arena durante o clássico de quarta-feira (26), ajudando a somar números. Curiosamente, a primeira taça erguida no local aconteceu pelo torneio e a final teve as mesmas equipes envolvidas, em dezembro de 2015.

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Desde 2014, quando a arena foi inaugurada, o Alviverde conquistou 13 títulos: Copa Libertadores (duas), Campeonato Brasileiro (quatro), Copa do Brasil (duas), Campeonato Paulista (quatro) e Recopa Sul-Americana. Além da força esportiva do Nubank Parque, o local já recebeu mais de 280 shows em sua história e apresentou diversos artistas nacionais e internacionais de destaque.

Somente neste ano, a arena palmeirense já recebeu shows de Bad Bunny, Luan Santana, Guns N' Roses, Djavan, Xuxa, Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e ainda irá apresentar, entre outros artistas, Maroon 5, Robbie Williams, Iron Maiden, Mariah Carey, Lionel Richie e Ed Sheeran até o fim do ano, além do São Paulo Super Match, evento de tênis que terá o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz.

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Os 9 milhões de pessoas em jogos correspondem a cerca de metade do total de pessoas que já estiveram no Nubank Parque, já que mais de 18 milhões presenciaram os eventos da arena multiuso na história.

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Nubank Parque (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)



