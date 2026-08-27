Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide' Confronto de volta está marcado para quarta-feira (2), na Vila Belmiro

O Palmeiras derrotou o Santos por 3 a 0, quarta-feira (26), no Nubank Parque. O jogo foi válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Bruno Vicari, no programa Fala a Fonte, diz não acreditar que recusaram o pedido de Neymar de disputar a partida e comparou o poder de decisão de Memphis Depay ao do camisa 10 do Peixe.

A partida de volta está marcada para quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Neymar não foi relacionado para o jogo de ida no Nubank Parque e deve estar entre os convocados para o segundo confronto.

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Neymar não jogou por outro motivo?

Para Bruno Vicari, não houve situação em que recusaram a participação do Neymar no jogo, considerando que o atleta havia pedido para jogar:

- Eu não consigo imaginar o Neymar dizendo "quero jogar" e alguém do Santos falar "você não vai jogar". Faz 1 ano e meio que o Neymar está aqui e ele não joga jogo grande. A gente só fala dele contra Macará, Recoleta, Fortaleza, Juventude, Remo. As partidas grandes, ele não joga. Não acredito que ele quis jogar ontem e não deixaram - disparou o comentarista.

Completando sua fala, Bruno comparou os camisas 10 de Santos e Corinthians e o poder de decisão de ambos os atacantes pelos seus clubes:

- Pela importância e o tamanho dele, ele tem que fazer o que fez pelo Barcelona contra o PSG. Acho um desrespeito à sua própria história o que o Santos fez ontem. E o Neymar tratar assim a camisa 10 do Santos? Jogar quando quer e as pessoas ainda aceitarem? É a camisa 10 do Santos; não existe nada maior que isso no futebol mundial. A gente pode falar o que for do Memphis Depay, mas em jogo grande ele está lá e decide! - concluiu o jornalista.

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Jornalista compara poder de decisão de Neymar e Memphis Depay (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Como foi o Clássico da Saudade pela Copa do Brasil?

Diante da torcida que lotou a arena alviverde, o Palmeiras iniciou com maior imposição e domínio da posse de bola. O Santos, por sua vez, sem Neymar e Gabigol, formava duas linhas de quatro, buscando anular principalmente o ataque do Verdão e a saída pelas laterais.

A estratégia de Cuca funcionava até os 34 minutos, quando o Palmeiras abriu o placar com Flaco López, que recebeu passe de Andreas Pereira e finalizou rasteiro, entre as pernas de Luan Peres, no canto de Brazão, que não conseguiu defender. Antes do intervalo, o time ampliou: aos 45, Andreas Pereira aproveitou o rebote do goleiro na pequena área e marcou.

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O Verdão voltou para o segundo tempo decidido a confirmar a vitória e garantir a vaga na próxima fase. Porém, perdeu duas chances claras no início, primeiro com Giay e depois com Mauricio. Apesar disso, Flaco López seguiu inspirado e, aos 14, recebeu assistência de Giay — a primeira do jogador pelo Verdão — e subiu alto para cabecear ao gol de Brazão. O time teve outras oportunidades para ampliar a vantagem, mas não aproveitou.

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