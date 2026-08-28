Santos tenta quebrar tabu contra o Corinthians com retorno de Neymar e alerta no Z-4
Sem vencer clássicos em 2026 e ameaçado pela zona de rebaixamento, Peixe visita a Neo Química Arena com o retorno de seu camisa 10 entre os titulares
Após o revés diante do Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos já virou a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Corinthians neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em meio a uma sequência incômoda nos clássicos, a equipe tenta encerrar um tabu desconfortável na temporada: ainda não venceu nenhum rival paulista em 2026, somando quatro empates e três derrotas.
O técnico Cuca admitiu que o momento é delicado, mas cobrou foco no duelo pela competição nacional. A situação do Alvinegro na tabela exige atenção: o time ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, apenas dois à frente do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
— Focar no Brasileiro. Domingo (30) é o Corinthians, outro grande adversário, nos remontar, juntar forças um do outro, de onde a gente puder, de todas as formas. O momento vai ser duro — afirmou o Cuca em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.
Números do Peixe em clássicos no ano de 2026 (Dados: Sofascore)
- 7 jogos;
- 0V-4E-3D;
- 19% de aproveitamento;
- 4 gols marcados;
- 10 gols sofridos.
Retrospecto incômodo na Neo Química Arena
Para se afastar do Z-4, o Santos precisará superar um retrospecto negativo em Itaquera. O clube venceu apenas duas vezes na casa corintiana em toda a história. A última vitória como visitante diante do rival ocorreu há mais de quatro anos, quando o Peixe venceu de virada por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista de 2022.
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No total, foram disputados 22 jogos oficiais no local, com 12 vitórias do Corinthians, oito empates e dois triunfos santistas. O encontro mais recente no estádio aconteceu em maio de 2025, pelo Brasileirão, com vitória do Timão por 1 a 0.
Corinthians x Santos na Neo Quimica (Dados: Sofacore)
- 22 jogos;
- 12 vitórias do Corinthians (29 gols);
- 8 empates;
- 2 vitórias do Santos (12 gols).
Retrospecto recente dos últimos 10 jogos
O retrospecto geral dos últimos dez confrontos diretos também aponta desvantagem santista. O Peixe venceu apenas duas dessas partidas, mas carrega uma marca positiva recente: não perde para o rival há três jogos, com uma vitória e dois empates.
Santos contra o Corinthians — últimos 10 jogos (dados: Sofascore):
- 10 jogos;
- 2V-4E-4D;
- 33.3% de aproveitamento;
- 11 gols marcados;
- 13 gols sofridos.
Santos se prepara e deverá ter o Neymar de volta
O Santos se reapresentou na tarde desta quinta-feira (27). Os titulares do clássico contra o Palmeiras realizaram apenas atividades internas na academia, enquanto os demais atletas, incluindo Neymar, foram a campo para um treino físico.
A preparação segue nesta sexta-feira (28), no período da tarde, e no sábado (29), pela manhã. Logo após a última atividade, a delegação viaja para a capital paulista. A grande novidade deve ser o retorno do camisa 10 ao time titular.
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