Santos tenta quebrar tabu contra o Corinthians com retorno de Neymar e alerta no Z-4 Sem vencer clássicos em 2026 e ameaçado pela zona de rebaixamento, Peixe visita a Neo Química Arena com o retorno de seu camisa 10 entre os titulares

Após o revés diante do Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos já virou a chave para o Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Corinthians neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Em meio a uma sequência incômoda nos clássicos, a equipe tenta encerrar um tabu desconfortável na temporada: ainda não venceu nenhum rival paulista em 2026, somando quatro empates e três derrotas.

O técnico Cuca admitiu que o momento é delicado, mas cobrou foco no duelo pela competição nacional. A situação do Alvinegro na tabela exige atenção: o time ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, apenas dois à frente do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

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— Focar no Brasileiro. Domingo (30) é o Corinthians, outro grande adversário, nos remontar, juntar forças um do outro, de onde a gente puder, de todas as formas. O momento vai ser duro — afirmou o Cuca em entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras.

Números do Peixe em clássicos no ano de 2026 (Dados: Sofascore)

7 jogos; 0V-4E-3D; 19% de aproveitamento; 4 gols marcados; 10 gols sofridos.

Retrospecto incômodo na Neo Química Arena

Para se afastar do Z-4, o Santos precisará superar um retrospecto negativo em Itaquera. O clube venceu apenas duas vezes na casa corintiana em toda a história. A última vitória como visitante diante do rival ocorreu há mais de quatro anos, quando o Peixe venceu de virada por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista de 2022.

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No total, foram disputados 22 jogos oficiais no local, com 12 vitórias do Corinthians, oito empates e dois triunfos santistas. O encontro mais recente no estádio aconteceu em maio de 2025, pelo Brasileirão, com vitória do Timão por 1 a 0.

Corinthians x Santos na Neo Quimica (Dados: Sofacore)

22 jogos; 12 vitórias do Corinthians (29 gols); 8 empates; 2 vitórias do Santos (12 gols).

Retrospecto recente dos últimos 10 jogos

O retrospecto geral dos últimos dez confrontos diretos também aponta desvantagem santista. O Peixe venceu apenas duas dessas partidas, mas carrega uma marca positiva recente: não perde para o rival há três jogos, com uma vitória e dois empates.

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Santos contra o Corinthians — últimos 10 jogos (dados: Sofascore):

10 jogos; 2V-4E-4D; 33.3% de aproveitamento; 11 gols marcados; 13 gols sofridos.

Santos se prepara e deverá ter o Neymar de volta

O Santos se reapresentou na tarde desta quinta-feira (27). Os titulares do clássico contra o Palmeiras realizaram apenas atividades internas na academia, enquanto os demais atletas, incluindo Neymar, foram a campo para um treino físico.

A preparação segue nesta sexta-feira (28), no período da tarde, e no sábado (29), pela manhã. Logo após a última atividade, a delegação viaja para a capital paulista. A grande novidade deve ser o retorno do camisa 10 ao time titular.

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Santos treina visando o Corinthians no próximo domingo (30) - (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

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