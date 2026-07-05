Atitude de Neymar em eliminação do Brasil vira assunto: 'Patético' Seleção Brasileira foi eliminada por 2 a 1 contra a Noruega

Com dois gols de Erling Haaland, a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1, neste domingo (5), em Nova Jersey e eliminou a Seleção pentacampeã mundial. Neymar, em sua despedida da Copa do Mundo com a camisa da Brasil e diminuiu o prejuízo em cobrança de pênalti, nos acréscimos.

➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

No entanto, antes de converter a penalidade, Neymar já discutia com o goleiro norueguês. Após a batida, o camisa 10 começou a sorrir e provocou o Orjan Nyland na 'comemoração'. Veja o vídeo:

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Nas redes sociais, torcedores não pouparam palavras para o jogador, principalmente pela eliminação, alegando que o jogador preferiu se exaltar - como sempre - ao pensar no melhor para a Seleção Brasileira. Veja a repercussão:

Tem que ser apagado da seleção. Só trouxe prejuízo pro Brasil — Gabriel Leite (@gbrileite) July 5, 2026

o cara mostrou as 5 estrelas como se tivesse conquistado uma delas kkkkk, atitude completamente patética — f (@enjoydsilence_) July 5, 2026

Sempre olhou pros interesses dele. — Branör (@Br4n0r) July 5, 2026

O cara com a mente mais fraca de todos os tempos.



NESTA SITUAÇÃO, ele decide provocar o goleiro.



Que bacana, botaram pra bater só pra dizer que ele não passou em branco. — 𝑳𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑹𝑼𝑩𝑹𝑶-𝑵𝑬𝑮𝑹𝑶 | 𝑽𝑰𝑻𝑶𝑹 (@vitor191293) July 5, 2026

Ele ta nem ai pra nada, sabe que nem era pra ta ai se não fosse a mídia — GLᶜʳᶠ ꕤ (@felixxgui_) July 5, 2026

eu não via uma postura, uma atuação, uma eliminação tão vergonhosa desde 2014

e esse "gol de honra" nem de honra foi



foi de humilhação pra decretar que a gente é uma merda mesmo

parabéns para vocês que vão se iludir em 2030, eu oficialmente larguei o barco dessa seleção. — 𝚖𝟺𝚝𝚢ᶜʳᶠ (@matheusucrf) July 5, 2026

Como foi a partida?

O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

continua após a publicidade

A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

Haaland levou a melhor e fez os dois gols contra o Brasil (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

continua após a publicidade

Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável