Palmeiras encaminha venda de Riquelme Fillipi para o Inter Miami; veja detalhes Clubes estão perto de sacramentar negócio por atacante de 19 anos

O Palmeiras encaminhou mais uma venda de Cria da Academia. Dessa vez, quem está prestes a deixar o time paulista é o atacante Riquelme Fillipi, de 19 anos, que tem negociações avançadas para se transferir para o Inter Miami, da MLS, dos Estados Unidos.

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O contrato será de quatro anos e as negociações estão em andamento para uma transação de 60% dos direitos econômicos do jogador. O valor é de 6 milhões de dólares (R$ 31 milhões, na cotação atual). A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

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O jogador chegou ao clube paulista ainda no Sub-15 e está no elenco profissional de Abel Ferreira desde o ano passado, quando disputou dois jogos. Já em 2026, a joia alviverde entrou em campo em nove oportunidades, mesclando entre treinamentos com o time principale também disputa de jogos pela base. Ou seja, com o técnico português, foram 11 jogos, mas sem gols ou assistências.

Na vitória do Palmeiras sobre o Santos, na quarta-feira (26), por 3 a 0, no Nubank Parque, Riquelme Fillipi foi relacionado e ficou no banco de reservas.

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O ano de 2025 foi o auge do jogador pelo time Sub-20 do Palmeiras, com 23 gols e quatro assistências.

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