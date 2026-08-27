Ryan Roberto revela idolatria por Neymar e comenta problema da base no Brasil Ex-Flamengo fala sobre Neymar e defende mais oportunidades para jovens jogadores no Brasil

A admiração por Neymar acompanha Ryan Roberto desde os primeiros passos no futebol. Revelado pelo Flamengo e atualmente no Shakhtar Donetsk, o jovem brasileiro falou, em entrevista ao Lance!, sobre sua principal referência no futebol e também analisou questões relacionadas à formação e ao aproveitamento de jovens talentos no futebol brasileiro.

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A relação de Ryan com o camisa 10 vai além da admiração pelo jogador dentro de campo. Para ele, Neymar representa uma referência para uma geração que acompanhou sua trajetória desde o Santos até o futebol europeu. O jogador também teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e afirmou que o encontro fez sua admiração aumentar ainda mais.

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Durante a passagem pelo Flamengo, Ryan teve contato com Filipe Luís, na época treinador das categorias de base do clube, que teve uma convivência com Neymar em seu período de Seleção Brasileira e durante os embates no futebol espanhol. Em uma das primeiras conversas entre os dois, o jovem aproveitou a experiência do ex-lateral para matar uma curiosidade sobre um dos seus maiores ídolos.

— Sou muito fã do Neymar. A primeira conversa que tive com o Filipe foi quando o chamei de canto e perguntei como era o Neymar. Eu queria saber como era o cara, não só o jogador que a gente via dentro de campo, mas como ele era nos treinos, como era o Neymar que a gente não conhece, que os fãs e torcedores não conhecem, que as câmeras não mostram. Foi a primeira coisa que quis saber.

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A curiosidade de Ryan estava justamente no comportamento de Neymar longe dos jogos e das câmeras. O jogador também teve a oportunidade de encontrar o ídolo pessoalmente quando o atacante esteve no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo.

— Tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele foi jogar no Rio contra o Flamengo. Fui ao hotel, pude trocar uma ideia, conhecê-lo e tal. E me tornei ainda mais fã da pessoa dele.

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Ryan coloca Neymar entre os maiores brasileiros da história

Para Ryan, a importância de Neymar para o futebol brasileiro vai além da identificação geracional. O jogador do Shakhtar Donetsk colocou o craque em um patamar histórico e destacou o período de alto nível vivido pelo atacante.

— Na minha opinião, acredito que o Neymar, depois do Pelé, foi o maior jogador brasileiro da história. Por tudo que ele já fez, pelos números… Os números já o colocam como um dos maiores.

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Ryan também afirmou que Neymar é uma inspiração pessoal e destacou o impacto que o jogador teve durante seu auge na carreira.

— É um cara em quem me inspiro bastante. Acho ele foda. Acho que é o melhor jogador que já vi. Para mim, na minha opinião, é o melhor de todos.

Ryan Roberto defende mais oportunidades para jogadores da base

A trajetória de Neymar também serve como ponto de partida para Ryan analisar o espaço dado aos jovens jogadores no futebol brasileiro. Na avaliação do atleta, jogadores que recebem a confiança dos clubes precisam de tempo para completar o processo de desenvolvimento.

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Ryan entende que a transição das categorias de base para o profissional não acontece de maneira automática e que cada atleta possui seu próprio ritmo de adaptação.

— Eu acho que os jovens jogadores em quem o clube realmente aposta precisam de tempo. Na minha opinião, você tem um jogador como o Neymar, com 16 anos, que se destaca na base. Se você vê que aquele jogador pode se desenvolver e se tornar um grande jogador, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Existe um processo.

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Para Ryan, a diferença entre o futebol de base e o profissional exige uma adaptação que nem sempre é imediata. Por isso, o jogador defende que os clubes tenham paciência com os jovens em quem realmente acreditam.

— Existe um tempo de adaptação. Existem jogadores que se adaptam mais rápido e outros que levam mais tempo. Isso é normal. Acredito que os clubes deveriam ter um pouco mais de paciência com os jogadores em que realmente acreditam.

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— Já escutei algumas pessoas falarem que o futebol sub-20 é parecido com o profissional, e eu acho que é outro esporte, outro jogo. Não tem nada parecido.

Ryan Roberto ao lado de Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

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