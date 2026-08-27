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Cria do Corinthians, atacante com multa bilionária é anunciado por clube sérvio

Jogador deixou o Timão no mês passado e assinou contrato de três anos com a nova equipe

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/08/2026 20:58
Atualizado há 1 minutos
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Léo Agostinho posa para foto com a camisa do Železničar Pančevo
Léo Agostinho foi anunciado pelo Železničar Pančevo, da Sérvia (Foto: Divulgação)

O atacante Léo Agostinho, de 21 anos, foi anunciado pelo Železničar Pančevo, da Sérvia, nesta quinta-feira (27). O jogador rescindiu o contrato com o Corinthians no mês passado e estava livre no mercado

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— Do Brasil para Pančevo! O novo jogador do Železničar é Léo Agostinho. O brasileiro de 21 anos chega do Corinthians e assinou contrato de três anos com o clube sérvio. Bem-vindo, Léo — disse o clube pelas redes sociais.

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Léo Agostinho disputou apenas dois jogos na temporada de 2026, ambos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com idade estourada para atuar nas categorias de base e sem espaço no futebol profissional, a saída antecipada foi definida como o melhor caminho para as partes. 

O atacante era considerado uma promessa da base do Corinthians e chegou a receber elogios de Vanderlei Luxemburgo durante a passagem do treinador pelo clube. A versatilidade era um dos pontos que chamavam a atenção da comissão técnica. Léo iniciou a trajetória como lateral-direito, mas também pode atuar como meia e ponta pelo lado direito.

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O jogador chegou a participar de alguns treinamentos com o elenco profissional, mas não foi relacionado para partidas oficiais pelo time principal do Corinthians.

O Corinthians acertou a rescisão de contrato com mais um jogador das categorias de base. O atacante Léo Agostinho, de 21 anos, que tinha vínculo com o clube até dezembro deste ano, deixou o Timão após o encerramento antecipado do contrato, publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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Léo Agostinho comemora gol do Corinthians
Léo Agostinho durante período em que defendeu as categorias de base do Corinthians (Foto: Divulgação)

Multa milionária e números pelo Corinthians

Em 2023, Léo Agostinho renovou contrato com o Corinthians e passou a ter uma multa rescisória avaliada em 200 milhões de euros, valor equivalente a cerca de R$ 1,076 bilhão na cotação atual. O clube era detentor de 80% dos direitos econômicos do atleta.

Na época da renovação, o jogador recebeu sondagens de CruzeiroSantos e equipes do exterior, mas o estafe do atacante optou pela permanência no Parque São Jorge.

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Segundo levantamento do Meu Timão, Léo Agostinho disputou 133 partidas com a camisa do Corinthians em todas as categorias, com 13 gols marcados. O atacante também fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024.

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