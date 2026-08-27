Corinthians se reúne com SAFiel para tratar de projeto Encontro teve participação de dirigentes e durou cerca de quatro horas

A diretoria do Corinthians se reuniu com membros da SAFiel, na quarta-feira (26), no Parque São Jorge. O encontro contou com a participação do presidente Osmar Stabile, do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., do presidente do CORI, Miguel Marques e Silva, e do presidente do Conselho Fiscal, Haroldo Dantas.

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Osmar Stabile detalhou o encontro e afirmou que o clube precisará seguir todos os trâmites internos caso uma eventual SAF seja discutida, com a proposta passando pelo crivo dos conselhos e dos associados.

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— Nós fizemos várias perguntas para eles. Há algumas que me incomodam muito, a questão do financiamento, de como, por exemplo, o presidente do Corinthians deve se portar nesse caso. Nós temos aí o Conselho de Orientação (Cori), o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo (CD), e temos os associados que, por uma eventualidade, venha uma SAF lá na frente, a gente tem que pensar sempre na legalidade. Então, tem que passar por todos os órgãos. É demorado, mas é uma questão, é o rito que tem que fazer, é uma questão que nós temos que passar pelo crivo do Conselho Deliberativo, do Cori, do Conselho Fiscal e dos associados — disse.

Um dos fundadores da SAFiel, Eduardo Salusse afirmou que a reunião serviu para esclarecer dúvidas e reduzir resistências ao projeto de SAF do Corinthians. Segundo o dirigente, os questionamentos serão reunidos e respondidos nos próximos dias.

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— Foi uma reunião muito amistosa. Começou "lavando roupa suja" para alguns pontos, mas muito cordial e restabelecendo ambiente de cooperação. Houve questionamentos técnicos por alguns presentes. Todas as dúvidas serão colocadas em um papel, até sexta-feira, e em uma semana vamos responder e diminuir as dúvidas e resistências — comentou.

— É mais no sentido dos desconfortos por certos exageros de quem expõe dados pessoais, agressividade, ofensas. Em muita medida se imputa isso à SAFiel. Ela se posiciona como forma de um catalisador das notícias que acontecem no Corinthians. De certa forma manifestamos nosso inconformismo com quase um ano do projeto ser apresentado, a dificuldade em ser ouvido e da tramitação. Queremos pedir ao corinthiano uma paciência, não será resolvido em uma reunião de três, quatro horas. São etapas a serem desenvolvidas em prol de um desfecho positivo. Não significa aceitação, mas sim uma série de dúvidas. Pela quantidade de pessoas que estavam, algumas são a favor e outras contrárias, mas há um interesse legítimo em reduzir distâncias, sobretudo pelas dúvidas jurídicas e financeiras — finalizou.

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O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, avaliou positivamente a reunião com a SAFiel e destacou que o encontro serviu para apresentar os questionamentos do clube sobre a proposta.

— Foi uma reunião boa e importante. Foram quatro horas nas quais eles colocaram os pontos deles, e o clube colocou os pontos que entende que ainda precisam ser esclarecidos. Há muitas dúvidas legais sobre a proposta. Vamos encaminhar para eles todos os nossos questionamentos, aquilo que não está claro. Foi uma reunião produtiva — detalha.

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— Vivemos um momento muito difícil. O torcedor tem muita dúvida e nós, como dirigentes, e eles, como idealizadores, precisamos tomar muito cuidado com a comunicação e com o que transmitimos, porque isso gera no torcedor a expectativa de que seria uma solução. Não é uma questão simples, há implicações legais e respeito à legislação. Eles precisam da ajuda do clube para captar recursos; se demonizarmos a instituição e as pessoas, fica difícil até para eles captarem recursos para fazer um aporte. Todos os lados precisam ter muita responsabilidade — seguiu.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

SAFiel prevê modelo com participação dos torcedores

A SAFiel começou a ser formada em fevereiro de 2025 pelo empresário Carlos Teixeira, pelo investidor Mauricio Chamati, pelo advogado tributarista Eduardo Salusse e pelo publicitário Lucas Brasil. A proposta prevê a criação de uma SAF democrática, com torcedores como acionistas do Corinthians.

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O projeto estabelece dois proprietários: o Parque São Jorge e os torcedores acionistas, reunidos sob o CNPJ da Invasão S.A. O clube faria o aporte das propriedades relacionadas ao futebol e de sua dívida, enquanto a SAF assumiria o pagamento das pendências e realizaria novos investimentos financeiros.

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A gestão seria estruturada em quatro conselhos: Administrativo, Fiscal, Cultural e de Governança. Os integrantes seriam definidos por votação dos torcedores acionistas. Os órgãos, por sua vez, escolheriam um CEO, seguindo as regras estabelecidas no estatuto da SAF, para comandar a administração do clube.

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A SAFiel projeta uma captação entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,5 bilhões. Os recursos seriam destinados à reestruturação do passivo corintiano, incluindo a dívida da Neo Química Arena, além de investimentos na modernização do CT, na construção de um centro de treinamento para as categorias de base, no reforço do elenco e no aprimoramento da infraestrutura, dos sistemas, processos, compliance e governança.

De acordo com o balancete mais recente, o endividamento total do Corinthians gira em torno de R$ 2,7 bilhões.

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