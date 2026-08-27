Vampeta é sincero sobre Neymar após derrota do Santos: 'É notório' Camisa 10 santista ficou fora da partida por opção do Cuca

A derrota do Santos por 3 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira (26), pela Copa do Brasil, reacendeu os questionamentos sobre a ausência de Neymar. O camisa 10 não viajou com a delegação para o clássico, enquanto o Peixe teve uma atuação abaixo do esperado e finalizou apenas uma vez no alvo.

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Durante a análise do momento vivido pelo clube, Vampeta foi direto ao comentar a relação de Neymar com os jogos do Santos. Para o ex-jogador, existe uma percepção clara de que o atacante tem influência sobre quando entra em campo.

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— O Neymar joga quando quer e não joga quando não quer, viaja quando quer e não viaja quando não quer, força cartão quando quer... Vamos ficar escondendo isso? É notório — afirmou.

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Cuca assume responsabilidade pela derrota

Após o clássico, o técnico Cuca assumiu a responsabilidade pelo desempenho do Santos e reconheceu que a equipe não conseguiu competir da maneira planejada contra o Palmeiras.

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— Hoje, qualquer crítica em relação a nós, a mim, vocês têm toda razão, porque quando você perde um clássico de 3 a 0 não tem justificativa e nem eu quero achar justificativa para isso. O maior responsável sou eu. Se as coisas não fluíram como eu imaginei, é porque foi erro meu e eu assumo a responsabilidade maior da derrota, lógico — declarou.

Neymar ficou fora do clássico contra o Palmeiras por opção do técnico Cuca (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O treinador também explicou a ausência de Neymar. Segundo Cuca, a decisão de preservar o atacante partiu exclusivamente da comissão técnica. O jogador, inclusive, teria manifestado o desejo de atuar no confronto.

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— A ausência do Neymar tem suas razões, vocês sabem, então, foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência, poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando no domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os dois cartões que ele tem, então, uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão, ele está isento, por ele, ele teria vindo jogar, então, é uma responsabilidade da comissão técnica também — explicou Cuca.

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